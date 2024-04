Zwei Blaskapellen zeigen ein Musical-Spektakel

Ein Konzert vor rund 1300 Musikbegeisterten in der Königsbrunner Eisarena: Für die Blaskapelle Königsbrunn und die Schwarzachtaler aus Waldberg ging jetzt ein Traum in Erfüllung.

Über Monate hatten die Blaskapelle Königsbrunn und die Schwarzachtaler aus Waldberg auf den Konzertabend hingearbeitet, geprobt und vorbereitet. Beim „Happy Weekend“ zeigten sie einen unvergesslichen Konzertabend unter Leitung von Dirigent Wasyl Zakopets.

Stars auf der Bühne in Königsbronn: die Musiker der beiden Blaskapellen. Foto: Anja Fischer

Fast drohte die virtuos gespielte Musik anlässlich der unzähligen Kleinigkeiten und Details, die rund um die Musicals inszeniert wurden, in den Hintergrund zu treten. Aber nur fast. Denn ohne die Musik der ganz in Schwarz gekleideten Musiker, die so als eine Blaskapelle auftraten, wäre ein solcher Abend nur ein Stummfilm ohne Sinn geworden und nicht der faszinierende Konzertgenuss, den die Besucher erlebten. Die Mitglieder der Jazztanzgruppe des TSV Königsbrunn, „The Sparks“, zeigten bei der Choreografie zum Musical „Grease“ gleich zu Beginn ihr Können und ließen die Zeit der Lederjacken, der Jugendliebe in der Highschool und Jugendträume wiederauferstehen.

Solistin war Sabine Koller bei „Ich gehör’ nur mir“ aus „Elisabeth“. Foto: Anja Fischer



Gesangssolistin Sabine Koller entführte die Besucher anschließend zusammen mit dem Orchester nach Wien zum Musical „Elisabeth“ und gab das Lied „Ich gehör’ nur mir“ zum Besten. Die nicht ganz einfache Musik von "Starlight Express" stand beim großen Blasorchester im Vordergrund. Der Blick aufs Detail: Die Mädchen der "Dance Girls" drehten mit Lichterketten geschmückt auf Rollschuhen ihre Runden durch die Eisarena.

Der Gesangssolist fährt mit dem Motorrad zur Bühne

Rockig wurde es dann bei der „Rocky Horror Picture Show“, bei der Gesangssolist Simon Schmid stilecht mit einem Motorrad zur Bühne gefahren wurde. Fast hätte man meinen können, eine Steigerung sei im zweiten Teil des Konzertabends kaum mehr möglich. Hatte doch das Publikum sich schon in der Pause mit Lobeshymnen kaum zurückhalten können. Vom Blick aufs Detail über die glänzend gespielte Musik bis zur passenden Tanzchoreografie wurde gelobt und hervorgehoben. Mit dem „König der Löwen“, zu dem die „Sparks“ und die Jugendtanzgruppe „Dance Girls“ tanzten, eröffnete sich eine neue Welt in der Savanne Afrikas.

Ausschnitte aus einem besonderen Projekt

Der Gospelchor „Emmaus Voices“ bestritt die nächsten Lieder aus dem Musical „Sister Act“ zusammen mit dem großen Blasorchester und auch alleine, bevor die Schüler des Rudolf-Diesel-Gymnasiums zusammen mit den Blasmusikern zum „Tanz der Vampire“ einluden. Die Projektgruppe des Gymnasiums inszeniert gerade ein eigenes Stück unter dem Titel „Bissige Liebe“. Über Projektleiter Oliver Stahl kam der Kontakt zu den Musical-Moments zustande.

Es war ein kleiner zusätzlicher Höhepunkt, den Schülern bei einem Ausschnitt aus ihrer Aufführung zuzusehen, den Sängern zu lauschen und dabei der wunderbaren Musik der beiden Blaskapellen zuzuhören. Kein Wunder also, dass der Applaus anhielt, bis die Zugabe von „We will rock you“ gespielt war und das Lob für die Leistung ins Unermessliche stieg.