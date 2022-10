Militärgeschichtliche Sammlung: Die Besucherzahlen gehen zurück

Der Förderverein Bundeswehrstandort Lechfeld wählt einen neuen Vorsitzenden. Wie es mit der Militärgeschichtlichen Sammlung in der Lechfeldkaserne weitergeht.

Seit nunmehr 14 Jahren spiegelt die Militärgeschichtliche Sammlung Lechfeld (MGS) das Leben und Wirken unterschiedlicher Truppenteile in der Region durch zahlreiche Exponate wider und macht sie militärischem Personal wie auch der Öffentlichkeit zugänglich. Zur Unterstützung dieses Projektes gründete sich der Förderverein Bundeswehrstandort Lechfeld, um der Sammlung sowie dem ehrenamtlichen Wirken des Personals insbesondere finanziell unterstützend zur Seite zu stehen.

Die jüngste Jahreshauptversammlung war von den Vorstandswahlen sowie dem Rückblick auf die vergangenen, durch Corona-Schutzmaßnahmen bestimmten, Jahre geprägt. So konnten die steigenden Besucherzahlen der MGS aus der Öffentlichkeit in der Sammlung nicht weiter gesteigert werden, da der Zutritt zur Lechfeldkaserne deutlichen Restriktionen unterlag. "Dennoch haben wir uns im Team immer wieder getroffen, um die Sammlung aktuell und ansehnlich zu halten", sagte Jürgen Jacobs aus dem Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Historiker Werner Bischler gab einen kurzen Abriss über neue Exponate sowie Erweiterungspläne der Sammlung. "Neben der aufwendigen Instandhaltung unserer Sockelflugzeuge steht in der nächsten Zeit die Einrichtung eines Bereiches für das ehemalige Einsatzgeschwader 1 in Piacenza auf der Agenda", berichtete er.

Neuer Vorsitzender des Fördervereins Bundeswehrstandort Lechfeld ist der Standortälteste

Die Wahlen zum Vereinsvorsitz liefen einstimmig ab: Oberstleutnant Rüdiger Bieler (Kommandeur des Zentrums elektronischer Kampf (ZEK) und zugleich Standortältester wurde zum neuen Vorsitzenden, Peter Dörnach (ehemaliger militärischer Leiter der MGS) zum Ersten Stellvertreter, Andreas Scharf (Bürgermeister von Graben) zum Zweiten Stellvertreter, Harald Knobloch zum Schatzmeister und Karl Rosengart zum Schriftführer gewählt. Der neue Vorsitzende Rüdiger Bieler ist kein Unbekannter auf dem Lechfeld. Als Angehöriger des 2014 aufgelösten Jagdbombergeschwaders 32 hatte er schon einige Zeit dort verbracht. "Ich muss mir nun erst einmal einen Überblick verschaffen. Die Zielsetzung des Fördervereins trage ich von ganzem Herzen, die Belange der MGS werde ich, wo es geht, unterstützen", sagte er.

Die Mitglieder hoffen, dass die Lechfeldkaserne mit den bereits etablierten Zeiten wieder öffnen darf

Bei allen anwesenden Mitgliedern machte sich die Hoffnung breit, dass die etablierten Öffnungen für die Öffentlichkeit am ersten Sonntag eines Monats zeitnah wieder aufgenommen werden können. "Die dazu notwendige Öffnung der Lechfeldkaserne bedarf einer militärischen Entscheidung, wir stehen in den Startlöchern", kommentierte Peter Dörnach und riet der interessierten Öffentlichkeit dazu, sich auf der Internetseite der Sammlung über den Verlauf zu informieren (mgs-lechfeld.de).

