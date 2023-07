Spielvereinigung Lagerlechfeld-Graben feiert Jubiläum mit großem Fest

Der Lagerlechfelder Verein feiert am Samstag sein 75-jähriges Bestehen. Das ist geboten.

Vor etwas mehr als 75 Jahren, am 1. Mai 1948, wurde die Spielvereinigung (SpVgg) Lagerlechfeld-Graben aus der Wiege gehoben. In den ersten Jahren stand bei den Gründern eindeutig der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund und die gemeinsamen Aktivitäten gingen weit über das Sportliche hinaus. Sportlich wurde bis 1973 in der Spielvereinigung „nur“ Fußball gespielt. Über die Jahrzehnte kamen einige weitere Abteilungen hinzu. Stand heute bietet die Spielvereinigung ihren Mitgliedern neben Fußball auch Gymnastik, Fitness, Tischtennis, Tennis und Stockschießen. Ein sehr attraktives Angebot, das von den mehr als 900 Mitgliedern mit großer Begeisterung angenommen wird. Mit der jüngsten Sanierung der Turnhalle durch die Gemeinde Graben konnte die Attraktivität des Angebots für die Bürger der Gemeinde nochmals deutlich gesteigert werden.

Tag der offenen Tür auf der Winkler-Sportanlage

Um das Vereinsjubiläum zu feiern, veranstaltet die Spielvereinigung am Samstag, 8. Juli, einen Tag der offenen Tür auf der Hans-Winkler-Sportanlage. Beginn ist ab 12.30 Uhr mit der Lechfeldiade, wo sich Kinder und Jugendliche in zwei Altersklassen (drei bis acht Jahre und neun bis 15 Jahre) jeweils sieben sportlichen Herausforderungen, welche Geschick und Treffsicherheit erfordern, stellen dürfen. Auf alle Teilnehmenden wartet ein nützlicher Preis. Ab 14.30 Uhr können sich Interessierte ein Bild vom Sportangebot der SpVgg Lagerlechfeld-Graben machen und in 20-minütigen Schnupperkursen im Tischtennis (14.30 Uhr), Yoga (15 Uhr), Body Balance (15.30 Uhr), Body Pump (16 Uhr), Body Cross (16.30 Uhr) und Jumping Fitness (17 Uhr) oder parallel beim Tennis, Fußball und Stockschießen ihr Talent unter Beweis stellen. Abgerundet wird die Jubiläumsveranstaltung durch den Festabend in der Sporthalle, bei dem der Musikverein Graben ab 18.30 Uhr für Bierzeltatmosphäre sorgen wird, ehe bei der Partynacht getanzt und gefeiert werden kann.

Hüpfburg und Kinderschminken für die Kleinen

Die SpVgg Lagerlechfeld sorgt den ganzen Tag für Speis und Trank – von Kuchenbuffet und Eis, über Herzhaftes vom Grill und Leckereien vom Foodtruck bis hin zu erfrischenden Kaltgetränken. Ein kleines Festzelt spendet Schatten und auf der Hüpfburg oder beim Kinderschminken ist für die Kleinen Spaß vorprogrammiert.