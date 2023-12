Veranstaltung in Lagerlechfeld fasziniert Modellbahnfreunde

Der Modellbahnclub Lechfeld begeistert viele Kinder und auch sich selbst seit 15 Jahren. Was beim Tag der offenen Tür in Lagerlechfeld los war.

Der Eingang zum Clubheim ist etwas schwer zu finden, aber was sich im Untergeschoss der Hans-Winkler-Sporthalle in Lagerlechfeld verbirgt, lässt die Besucher am Tag der offenen Tür des Modellbahnclubs Lechfeld aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.

Im größten Raum ist die Lechfeldbahn aufgebaut, ein großes Display zeigt den Stand und die Bewegung der Züge auf, die gerade unterwegs sind. Dieses Prachtstück wurde gleich nach der Gründung des Clubs vor 15 Jahren gebaut und ständig weiterentwickelt. Die stationäre Anlage im H-0-Format stellt den Bahnhof Lagerlechfeld mit seinen Gleisanlagen im Jahr 1953 dar. Die Umgebungsgebäude wie die Metzgerei Höchtl oder die Gaststätte Tiroler Hof sind maßstabsgetreu aufgebaut. Mit der Gründung der Bundeswehr kam auch ein spezielles Baufeld mit den Gebäuden und der Hauptwache mit einem Jagdbomber in Erinnerung an das Jagdbombergeschwader des Fliegerhorstes dazu. Im Hintergrund ist schon der Rohbau eines weiteren Modellgeländes zu sehen. „Das wird unser Allgäu-Projekt“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans-Wolfgang Sieger stolz.

Im Jahr 2009 wurde der Verein mit 14 Mitgliedern gegründet

Der Gründer des Vereins hat im Jahr 2009 über eine Zeitungsannonce nach Modellbahnfreunden gesucht, die sich zu einem Verein zusammenschließen wollen. Etwa 14 Mitglieder gründeten dann am 16. Oktober 2009 offiziell den Modellbahnclub Lechfeld als eingetragenen Verein. Das erste Domizil des Vereins war ein ehemaliger Liegesaal im alten Lazarett. Der war vorher von der Gemeinde Graben als Kindergarten genutzt worden und wurde frei. Eigentümer des Gebäudes ist aber der Freistaat Bayern und der hat den Mietern im Jahr 2018 gekündigt.

Strahlende Kinderaugen sind das schönste Lob für die Modellbahnbauer. Foto: Hieronymus Schneider

In diesen neun Jahren wurde aber nicht nur die Lechfeldbahn-Anlage, sondern auch die Gartenbahn mit acht Elementen mit einer 22-Millimeter-Spur gebaut. „Mit dieser transportablen Anlage sind wir auf die Dorffeste im Lechfeld und bis nach Landsberg und Kaltenberg gegangen und haben damit die Kinder erfreut. Für mich gibt es nichts schöneres als glänzende Kinderaugen beim Betrachten unserer Bahnen“, sagt der 76-jährige Modelleisenbahnliebhaber Sieger.

Die Suche nach einem neuen Vereinsheim

Nach dem Rauswurf aus dem alten Lazarett suchte der Modellbahnclub ein neues Zuhause. Sogar der echte Lagerlechfelder Bahnhof war als sinnvolles Domizil im Gespräch. Als daraus aber nichts wurde, kam Grabens Bürgermeister Andreas Scharf dem Verein zu Hilfe. Nach dem Umbau der Sporthalle wurden die ehemaligen Umkleide- und Duschräume im Keller frei und die sind seit 2019 bis heute das Clubheim. „Wir sind der Gemeinde Graben für die Überlassung der Räume und die Unterstützung bei den Heizungs- und Stromrechnungen sehr dankbar“, sagt Sieger. Nach und nach kamen hier weitere Anlagen im Eigenbau dazu.

Die beiden Vereinsvorsitzenden Hans-Wolfgang Sieger (links) und Norbert Koller sind stolz auf ihre Lechfeldbahn-Anlage. Foto: Hieronymus Schneider

Analoge Modelleisenbahnen werden in Eigenregie digitalisiert und die Elektrik selbst gebastelt. „Das spart Kosten und macht unseren Mitgliedern Spaß“, sagt der Vorsitzende des inzwischen auf 38 Modellbahnfreunde angewachsenen Vereins. „Unser Durchschnittsalter der männlichen Mitglieder liegt bei 50 Jahren, aber es ist auch ein Jugendlicher dabei und unsere Ehefrauen gehören sowieso dazu“, sagt Hans-Wolfgang Sieger und zwei Frauen an der Kaffeeausgabe bestätigen das mit Kopfnicken. Auch während der eineinhalbjährigen Coronapause trat kein einziges Mitglied aus. Der Verein finanziert sich nur über die Mitgliedsbeiträge.

Winteranlage eines Tiroler Bahnhofs ist in Lagerlechfeld zu sehen

Am Sonntag nahm der Besucherstrom zu den beiden Tagen der offenen Tür rege zu, am Samstag verwehrte der starke Schneefall vielen den Weg dorthin. Doch alle Besucher erfreuten sich an den vielen detailliert gebauten Anlagen wie einer Dreileiter-Märklin-H0, einer Winteranlage eines Tiroler Bahnhofs oder einer "Table Top"-Anlage aus DDR-Produktion, die heute auch wieder gebaut wird. Eine digitale Anlage mit Neunmillimeterspur kann mit Tablet oder Handy gesteuert werden. Ein großer Wandschrank beinhaltet das gesamte rollende Material des Clubs. Auf einer Testanlage konnten auch mitgebrachte Loks auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden und schließlich gab es auch einen Flohmarkt mit gebrauchten Loks und allerlei Zubehör.

Dazwischen konnten sich die Modellbahnfreunde bei Kaffee und Kuchen oder Weißwürsten und Wienerle stärken und in aller Ruhe fachsimpeln. Zur Beratung standen die Mitglieder des Modellbahnclubs (MBC) Lechfeld stets zur Verfügung. Der Vereinstreff ist jeden Donnerstag ab 18 Uhr zum gemeinsamen Basteln an den Modellbahn-Anlagen. Jeden Sommer wird ein Grillfest abgehalten und es finden Ausflüge zu anderen Anlagen statt.