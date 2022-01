40.000 Euro Falschgeld und zwei Kilo Gras: Mann aus dem Kreis Augsburg verurteilt

Plus Er brach in eine Lagerhalle ein, verkaufte Drogen und beschaffte sich Falschgeld: Jetzt stand ein junger Mann aus dem Landkreis Augsburg vor Gericht.

Die Liste an Straftaten ist lang: Er war in eine Lagerhalle eingebrochen, besaß eine illegale Waffe, verkaufte Drogen und beschaffte sich Falschgeld. Einen "kompletten Ritt durch das Strafrecht" nannte Richterin Sandra Dumberger die Taten, für die sich ein 21-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Augsburg verantworten musste.