Agrarroboter auf den Feldern im Augsburger Land?

Plus Wie sieht die Landwirtschaft in zehn Jahren im Landkreis aus? Autor Maximilian Czysz geht weiter und fragt, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussieht.

Wie sieht die Landwirtschaft in Zukunft aus? Technik, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz könnten eine große Rolle spielen.

Agrarwissenschaftler experimentieren heute schon mit Drohnen, die Felder und Tierherden aus der Luft überwachen. Ferngesteuert könnten über den Luftweg Wasser, Nährstoffe oder Pestizide genau dorthin gebracht werden, wo sie gebraucht werden. In Zukunft könnten auch Roboter auf Feldern arbeiten. Sie pflügen, säen und ernten selbstständig. Durch Einsatz von künstlicher Intelligenz lernen sie voneinander. Das klingt nach Science Fiction. Tatsächlich arbeiten Landwirte heute bereits mit GPS, um zum Beispiel Fahrwege zu optimieren.