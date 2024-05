Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Aus alt mach neu: Spielplatz in Königsbrunn glänzt mit neuen Spielgeräten

Der Spielplatz in der Richard Wagner Straße in Königsbrunn hat nun ein neues Wipptier und ein Kletterhäuschen mit Hängebrücke und Rutsche.

Der Spielplatz in der Richard-Wagner-Straße in Königsbrunn hat eine Rund-um-Erneuerung von den Bauhofmitarbeitern verpasst bekommen. Was die Kinder dort erwartet.

Pünktlich zu den Pfingstferien ist der neugestaltete Spielplatz in der Richard-Wagner-Straße fertig. Insgesamt 45.000 Euro haben die neuen Spielgeräte gekostet. Aber zunächst mussten die alten Spielgeräte weg. Deshalb hatten die Bauhofmitarbeiter bereits Ende Februar mit den Abrissarbeiten der alten Anlage begonnen. Der Einbau der neuen Spielgeräte war Mitte April abgeschlossen. Allerdings benötigte der Rasen noch etwas Zeit, um heranzuwachsen. Aber jetzt ist es endlich so weit: Neue Klettertürme, Rutsche und Sand für Königsbrunner Kinder Die fröhlich-bunte Spielanlage steht kleinen Abenteurern ab sofort offen, um zu toben, zu rutschen und zu balancieren: Es gibt zwei Türme mit verschiedensten Kletter- und Spielmöglichkeiten und einen kleinen Spielturm mit Rutsche und Sandspielgeräten. Zudem zwei Federwippgeräte sowie nach wie vor das Reck für turnbegeisterte Kinder. Spielplatz Königsbrunn Richard Wagner Straße Neue Spielgeräte wie dieses Spielhäuschen mit Sandrutschen bereichern nun den Spielplatz in der Königsbrunner Richard Wagner Straße. Foto: Irmi Schöber Nur der Kleinkind- und der normale Schaukelsitz an der Doppelschaukel fehlen noch, weil das Gras bisher an dieser Stelle nicht richtig wachsen wollte. Dafür hat der Sandkasten einen Sitzrand und komplett neuen Spielsand bekommen. (AZ)

