Faschings-Soli gegen die Bonbon-Krise

Plus Die Kosten für Bonbons sind gestiegen. Deshalb ist ein Obolus bei Faschingsumzügen gerechtfertigt, findet Autor Maximilian Czysz.

Früher fiel der Bonbon-Regen bei Faschingsumzügen üppiger aus. Es prasselte regelrecht von den Wagen und nach einer Stunde hatten wir Kinder die mitgebrachten Tüten meistens gut gefüllt. In den vergangenen Jahren wurde aus dem Niederschlag ein leichtes Nieseln. Der Grund: Die Bonbons sind im Einkauf teurer geworden. Noch dazu war das Wurfmaterial im vergangenen Jahr knapp. Faschingsgesellschaften, die für Veranstaltungen viel Geld in die Hand nehmen müssen, sprachen wegen der Preisentwicklung und den Lieferengpässen von einer "Bonbon-Krise". Dazu gesellte sich noch ein anderer Gedanke.

In den Faschingshochburgen überlegten sich Veranstalter, wie sich die fünfte Jahreszeit umwelt- und sozialverträglich feiern lässt. Einige setzen seitdem auf fair gehandelte Kamellen. Qualität statt Quantität lautet die Devise. Das Wichtigste bleiben aber die Kinder: Sie sollen sich auch in Zukunft über den Bonbon-Regen freuen dürfen. Deshalb ist ein Faschings-Soli richtig. Ein kleiner Obolus beim Faschingsumzug ist absolut gerechtfertigt.