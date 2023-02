Hätte der Heimwerker-König besser auf die Untertanen gehört

In einer neuen Serie geben Handwerker und erfahrene Heimwerker Tipps für die kleinen Probleme des Alltags. Manchmal können sie ganz groß werden.

Ein Loch in die Wand bohren, Dübel reindrücken und danach eine Schraube versenken: Klingt einfach, dachte sich der Heimwerker-König vor Jahren. Er packte den Bohrhammer aus – der dritte, weil die beiden anderen Billigexemplare nach wenigen Einsätzen kläglich versagt hatten – und ratterte los. Der Bohrer fraß sich geschmeidig in den Putz, als es plötzlich puff machte.

Der Bohrer auf Abwegen

Rauch stieg aus dem Loch auf. Plötzlich war es ganz ruhig in der Wohnung. Kein Radio mehr, kein Licht mehr – der Strom war weg. Der Bohrer hatte die Stromleitung beschädigt. Die Folge des Ist-ja-ganz-einfach-Lochs waren etliche Telefonate, bis der Elektriker an der Haustüre stand. Beim kostspieligen Einziehen neuer Kabel erklärte er, wo am besten niemals gebohrt werden sollte.

Einfach und doch schwierig

Das hatte der Heimwerker-König schon einmal gehört. Nämlich von seinen Untertanen, die ihn gewarnt hatten. Doch manchmal braucht eine Erkenntnis etwas Zeit, bis sie vom Ohr zum Hirn vorgedrungen ist. Auch die einfachsten Handgriffe können tückisch sein. Die kleinen Probleme mögen auf den ersten Blick banal wirken. Aber sie sind es nicht. Wie gut, dass in der neuen Serie Handwerker und erfahrene Heimwerker Tricks und Kniffe weitergeben.