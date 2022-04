Kinderbetreuung im Augsburger Land: Den Kitas fehlen Fachkräfte

Plus Viele Eltern warten vergeblich auf einen Betreuungsplatz. Um den Bedarf zu decken, werden neue Einrichtungen gebaut. Doch ein Problem ist damit nicht behoben.

Dutzende Stellenanzeigen hat Martha Bobinger schon geschaltet in der Hoffnung, dass sich Erzieherinnen und Erzieher bei ihr melden. Doch bislang erhielt sie keine Bewerbung. Als Verwalterin der Kindertagesstätten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde ist sie für fünf Einrichtungen in Königsbrunn verantwortlich. Über die derzeitige Situation kann sie nur den Kopf schütteln. "Ich weiß bald nicht mehr weiter", sagt sie. "Der Fachkräftemangel ist eklatant."