Kirchen müssen sich öfter einmischen

Wie politisch darf Kirche sein? Oder muss sie das sogar? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Autor Maximilian Czysz.

Wenn Menschen gefragt werden, warum sie ihrer Kirche den Rücken zudrehen, dann geht es oft um gesunkenes Vertrauen. Auch Geld mag eine Rolle spielen. Ein Aspekt kommt selten zur Sprache.

Die Kirchen haben sich in den vergangenen Jahren zu wenig bei gesellschaftlichen Themen eingemischt. Sollten sie das überhaupt? Sollte sich eine Kirche nicht nur auf ihre Kernaufgaben wie Seelsorge und Kontemplation konzentrieren? Die Frage lässt sich in einer Zeit, in der Kirche und Staat weitgehend getrennt sind, leidenschaftlich diskutieren. Eine einfache Antwort gibt es nicht. Fakt ist aber, dass die Kirche trotz des Mitgliederschwunds ein großes Gewicht hat in der Gesellschaft.

Deshalb wäre es wichtig, dass sich Kirchenvertreter häufiger zu aktuellen Zeitfragen wie etwa Klimaschutz, Krieg und Krisen oder Migration melden. Die Gesellschaft braucht mehr Diskussionsbeiträge, die unter dem Strich bei der Meinungsbildung helfen und damit die Demokratie stärken.

