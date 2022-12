Schnee-Fotos aus dem Augsburger Land: Der Winter von seiner schönsten Seite

Das Augsburger Land war am Wochenende ein Winterwunderland.

Schnee, Kälte und Sonnenschein haben den Winter am Wochenende zu einem Wunderland gemacht. Viele nutzten das Wetter zu einem Spaziergang. Dabei sind viele Winterbilder entstanden.

Der Eisregen der Woche hatte auf vielen Ästen einen Eispanzer hinterlassen, der im Sonnenlicht funkelte. Foto: Maximilian Czysz

Wer weitere Motive hat, kann sie an die Redaktion schicken. Die schönsten Motive haben dann die Chance, in die Monatsauslosung des laufenden Leserbilder-Wettbewerbs zu kommen. Die Aktion versteht sich als offene Plattform für Hobbyfotografen, die ihre schönen Eindrücke gerne anderen Menschen zeigen wollen. Denn wie oft passiert es, dass gelungene Fotos auf einer Festplatte im Computer ungesehen vergessen oder gar gelöscht werden?

An vielen Hängen im Augsburger Land hatten Jung und Alt Spaß bei einer Schlittenpartie. Foto: Elmar Knöchel

Am Leserbild-Wettbewerb teilnehmen

Aktuell wird das Leserbild für den Monat November gesucht. Sechs Bilder stehen zur Auswahl – jeder kann beim Online-Voting mitmachen. Einen Preis gibt es nicht. Dafür vielleicht viel Zuspruch für ein Bild, das anderen eine Freude macht oder als Inspiration dient. Abgestimmt werden kann noch bis Ende der Woche. Am Wettbewerb in diesem Jahr haben sich bereits Hunderte Leserinnen und Leser beteiligt. Wer ein schönes und aktuelles Motiv aus dem Augsburger Land hat, kann es an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de schicken.