Sie haben abgestimmt: Luisa gewinnt die Mäschkerle-Fotoaktion

Mit 234 Stimmen geht der Sieg an Luisa Liebhart aus Hiltenfingen. Als Pippi Langstrumpf setzte sich die Zweijährige gegen die Konkurrenz durch.

599 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bei der Mäschkerle-Fotoaktion der Redaktion mitgemacht und für ihren Favoriten gestimmt. Das Ergebnis war diesmal alles andere als knapp. Mit insgesamt 234 Stimmen gibt es eine klare Gewinnerin: Luisa Liebhart aus Hiltenfingen. Das Kostüm der Zweijährigen hat am besten gefallen. Ob es die zu zwei frechen Zöpfen geflochtenen und orange gefärbten Haare waren, oder doch eher die witzigen Sommersprossen? Vielleicht ist es auch einfach das kecke Lachen von Luisa, das die Herzen der Leser erobert hat. In jedem Fall wird sich die Familie sicher freuen und das Foto vielleicht sogar als Erinnerung einrahmen. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Teilnehmer fürs Mitmachen! (jkor)