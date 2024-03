Statt einer Vorschulpflicht gibt es jetzt den Sprachtest im Kindergarten

Plus Immer mehr Kinder benötigen eine Sprachförderung. Ein Sprachtest für Kindergartenkinder soll nun eingeführt werden. Das sagen Experten aus der Region dazu.

Ende 2023 wurde eine Sprachtestpflicht für Kindergartenkinder verabschiedet. In der Diskussion war auch eine Vorschulpflicht. Die wird aber in nächster Zeit wohl nicht kommen. Auch wie genau der Sprachtest ablaufen soll, muss das Kultusministerium noch bekannt geben. Fachkräfte aus Schule, Kindergarten und Amt erklären, welche Hilfe Kinder beim Deutschsprechen brauchen, mit teils überraschenden Ergebnissen.

"Wir sind ein wachsender Landkreis und versuchen auf den Bedarf bei der Sprachförderung einzugehen", resümiert der Schulamtsleiter für den Landkreis Augsburg, Thomas Adleff. Die Nachfrage nach dem Vorkurs Deutsch sei "seit 2015 mit den Familien aus Afghanistan gestiegen und nicht erst seit dem Ukrainekrieg", sagt er. Abgesehen von Kindern mit Migrationshintergrund wachse die Zahl von Kindern mit Sprachproblemen unabhängig von der Herkunft, so Adleff. Das belegen auch Zahlen des Landratsamts in Augsburg. Demnach werden es seit 2017 kontinuierlich mehr der Kinder, die einen Vorkurs Deutsch im Kindergarten besuchen. Im Zeitraum von 2015 bis 2023 hat sich die Zahl sogar verdoppelt: von 413 Kindern auf 847.