Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge: Situation könnte sich verschärfen

Plus Seit Anfang März leben Hunderte ukrainische Flüchtlinge im Kreis Augsburg. Wie viele sind derzeit gemeldet? Wie viele haben einen Job? Ein Blick auf die Zahlen.

Im Landkreis Augsburg haben sich bis Mitte September rund 2000 ukrainische Flüchtlinge registriert. 730 von ihnen sind noch nicht erwachsen. Das teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Nach Angaben der Pressestelle wohnen derzeit 263 Ukrainer und Ukrainerinnen in dezentralen Unterkünften des Landkreises. Laut Landratsamt könnte sich die Wohnsituation verschärfen.