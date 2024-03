Verwirrendes und Neues aus dem Schilderwald

Verkehrszeichen sollen klar zu erkennen und eindeutig sein. Doch es gibt Kombinationen, die durchaus für Verwirrung sorgen können.

Konnten Sie auf den ersten Blick erkennen, was an dem Bahnübergang im Bild laut Beschilderung gilt? - Auflösung: Nach dem Bahnübergang dürfen Pkw links abbiegen. Alle anderen Fahrzeuge, auch Fahrräder, müssen geradeaus fahren. Das Verkehrszeichen „vorgeschriebene Fahrtrichtung Geradeaus“ bezieht sich auf Fahrzeuge aller Art. Deshalb darf an dieser Stelle nur der Pkw abbiegen. Lkw, Fahrräder, Krafträder, Mofas, Kleinkrafträder, Wohnmobile, Pferdefuhrwerke usw. müssen geradeaus fahren. Der geteilte Radweg endet vor dem Bahnübergang. Radfahrende müssen entweder absteigen und ihr Rad über die Schienen schieben oder dem grünen Pfeil folgen und auf die rechte Fahrbahnseite wechseln, um weiterfahren zu dürfen. Das Andreaskreuz weist auf den Vorrang für Schienenfahrzeuge hin. Das Blitzsymbol warnt vor stromführenden Oberleitungen. Ob man diese komplexe Beschilderung wirklich im Vorbeifahren erfassen kann? Zu finden ist eine solche Schildersammlung meist an Bahnübergängen und wird von der Deutschen Bahn in vielen Fällen so gefordert.

Neue Verkehrszeichen im Straßenverkehr

Bei den Schildern "Tempolimit" ist die Sache klar. Es darf maximal so schnell gefahren werden, wie angezeigt. Hier können aber Zusatzschilder für Verwirrung sorgen. Zum Beispiel das Zeichen "bei Nässe". Wenn es also nass ist, gilt die Tempobeschränkung. Doch wann ist es nass? Eine genaue Definition gibt es in der Straßenverkehrsordnung nicht. Gerichte urteilen regelmäßig so: Wenn deutliche Verwirbelungen vorausfahrender Fahrzeuge zu erkennen sind oder sich Spurrillen der Reifen auf der Fahrbahn abzeichnen, dann ist es nass und das Tempolimit gilt. Anders sieht es aus, wenn unter dem Tempolimit das Zusatzzeichen "Schneeflocke" angebracht ist. Das weist darauf hin, dass an dieser Stelle mit plötzlicher Vereisung und Schneeglätte zu rechnen ist. Das Tempolimit gilt aber immer. Also auch im Sommer.

Auch neue Schilder haben es in die StVO geschafft. Zum Beispiel das Zeichen "Carsharing". Es bedeutet, dass ein Parkplatz nur von Carsharing-Fahrzeugen genutzt werden darf. Diese müssen durch eine Plakette oder eine Aufschrift klar als solche erkennbar sein. Durch eine Zusatzregelung kann ein solcher Parkplatz auch auf bestimmte Fahrzeuge, zum Beispiel einer Firma, beschränkt werden. Wer auf einem Carsharing-Parkplatz unberechtigt parkt kann abschleppt werden. Dabei ist es egal, ob genügend freie Parkplätze vorhanden sind oder ob ein Carsharing-Fahrzeug an der Nutzung dieses Parkplatzes konkret gehindert worden ist oder nicht.

Das neue Verkehrszeichen "Carsharing". Foto: Bundesanstalt für Straßenwesen

Neu ist auch das Zeichen "Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen". Hier ist für die Führer von mehrspurigen Fahrzeugen das Überholen von einspurigen Fahrzeugen verboten. Einspurige dürfen überholen. Also ein Fahrrad oder ein Motorrad darf ein anderes einspuriges Fahrzeug überholen.

Überholverbot von Fahrrädern etc. für Autos Foto: Bundesanstalt für Straßenwesen

Das neue Schild "Grünpfeil Radverkehr" ist analog zu dem schon bekannten grünen Pfeil beim Abbiegen für Pkw, gilt aber nur für Radfahrende. Es muss an einer roten Ampel angehalten werden, danach darf rechts abgebogen werden, wenn eine Gefährdung oder Behinderung anderer ausgeschlossen ist.

Abbiegepfeil grüner Pfeil für Fahrräder Foto: Bundesanstalt für Straßenwesen

Das Zusatzzeichen "Lastenrad" wurde eingeführt um speziell für Lastenfahrräder Parkflächen und Ladezonen vorhalten zu können. Andere Fahrzeuge dürfen dann dort nicht mehr parken. Dazu kommen noch Zusatzschilder, die einen stilisierten Elektroroller oder ein E-Bike zeigen. Mit diesen Schildern können Wege zusätzlich für die betreffenden Fahrzeuge freigegeben werden.

Sinnbild Lastenfahrrad Foto: Bundesanstalt für Straßenwesen

Übrigens: E-Bikes sind „Fahrzeuge“, die durch Muskelkraft fortbewegt werden und mit einem elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer Nenndauerleistung von höchstens 0,25 kW ausgestattet sind, dessen Unterstützung sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit progressiv verringert und beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 25 km/h oder früher unterbrochen wird, wenn der Fahrer im Treten innehält.