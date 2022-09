Wohin die Reise bei den Urlaubern aus dem Augsburger Land geht

Plus Gehörte die Urlaubsreise im Sommer 2022 für die Mehrheit der Menschen im Augsburger Land auf alle Fälle dazu? Oder blieb sie nur ein Traum angesichts der Inflation?

Leere Straßen, zum Teil verwaiste Büros und auf der anderen Seite volle Fernautobahnen: Gefühlt ist die halbe Nachbarschaft gerade im Urlaub. Ob das wirklich so ist und was sie für die nächste Zeit erwarten, sagen Reisebüroinhaber aus der Region.