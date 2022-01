Fahrradhändler im Kreis Augsburg kämpfen mit langen Lieferzeiten

Plus Im ganzen Land sind Fahrräder momentan Mangelware. Bis zu zwei Jahren Lieferzeit auf Räder oder Teile sind keine Seltenheit. Das sagen die Händler im südlichen Landkreis.

Wer auf die Schnelle ein Fahrrad braucht, der muss nehmen, was gerade bei den Händlern am Lager ist. Sonderwünsche oder spezielle Bikes auf Bestellung sind nur mit langen Wartezeiten möglich. Bei bestimmten Herstellern gehen die Fahrradläden mittlerweile davon aus, dass manche Bestellungen, wenn überhaupt, erst im Jahr 2023 ausgeliefert werden könnten. Bei den Ersatzteilen, vor allem bei höherwertigen Komponenten, sieht es nicht viel besser aus. Somit könnten viele defekte Räder zurzeit nicht repariert werden. Auch hier zeichnet sich kurzfristig keine Entspannung ab.