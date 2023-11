38 Wohnungen für Senioren in Langenneufnach

Im Herzen von Langenneufnach wird derzeit eine Wohnanlage mit einem besonderen Konzept gebaut.

In bester Lage von Langenneufnach entsteht derzeit eine große Wohnanlage für Senioren. Die Bauarbeiten für die beiden Häuser für betreutes Wohnen und für eine Tagespflegeeinrichtung schreiten voran.

Nachdem vor einem Jahr Baubeginn war, sind bei beiden Gebäuden, die östlich des Friedhofs errichtet werden, mittlerweile die Rohbauarbeiten abgeschlossen. Momentan werden im kleineren Haus die Dachabdichtungsarbeiten sowie die Elektro-Installationsarbeiten im Innenbereich durchgeführt. Außen beginnen derzeit die Außenputzarbeiten, nachdem die Fenster bereits eingebaut wurden. Beim größeren Gebäude werden in Kürze ebenso die Fenster eingebaut und die Elektro-Installationsarbeiten innen ausgeführt. Für die Wohnanlage wurde zudem ein Energiekonzept erstellt, laut dem moderne Hybridheizungen in Kombination mit Photovoltaik eingebaut werden.

Ein weiteres Jahr lang wird in Langenneufnach gebaut

Geplant ist, dass die gesamte Wohnanlage im vierten Quartal 2024 bezugsfertig ist. 38 Wohnungen bieten dann Platz für Senioren und gleichzeitig werden dort die Räumlichkeiten einer Tagespflegeeinrichtung und das Büro eines Pflegedienstes untergebracht. Bauherr ist die Firma Layer aus Schwabmünchen. Dieter Pencz, Projektleiter des Unternehmens, sagt: „Bislang läuft alles nach Plan. Wir haben sehr gute Firmen in die Bauausführung einbinden können, von denen auch einige direkt aus Langenneufnach oder aus der Umgebung kommen.“

Östlich des Friedhofes: Pflegedienst in der Wohnanlage

Das Interesse an den Wohnungen sei bereits groß und die Hälfte der Wohnungen ist mittlerweile verkauft. 19 Wohnungen sind in unterschiedlichen Größen noch verfügbar, so Pencz, der die Gründe für den Bau der Anlage erklärt: „Die Menschen werden aufgrund der guten medizinischen Versorgung immer älter. Insbesondere aufgrund der Baby-Boomer kommen in den nächsten zehn Jahren sehr viele Menschen in ein pflegebedürftiges Alter. Gleichzeitig fehlen aber ausreichend Pflegekräfte, die die Menschen auch zuhause pflegen können. Daher ist ein betreutes Wohnen für einen Pflegedienst natürlich deutlich einfacher zu betreuen."

Unverbaubarer Blick ins Tal

Laut Pencz habe sich der ortsansässige Pflegedienst in die Wohnanlage mit eingekauft hat. So seien Immobilienkäufer beziehungsweise deren Mieter "bestens betreut und langfristig abgesichert". Es gibt noch einen weiteren Vorteil, erklärt Pencz: "Das besondere an der Anlage ist auch die Lage am Hang. Sie bietet einen unverbaubaren Blick über die Stauden.“

