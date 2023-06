Es wird italienisch in Langenneufnach

Der Musikverein veranstaltet am 8. Juli den Sommerabend L.A. Piazza.

Italienisches Flair, leckeres Essen und Getränke gibt es beim Sommerabend „L.A. Piazza“ am Samstag, 8. Juli, ab 18 Uhr auf dem Dorfplatz in Langenneufnach. Der Musikverein organisiert die bei den Gästen in den vergangenen beiden Jahren gut angekommene Veranstaltung, bei der das gesellige Zusammensein wie auf einer italienischen Piazza an einem Sommerabend im Mittelpunkt steht.

Für Magen und Augen

Typische Gerichte der italienischen Küche sowie italienische Weine und selbst gemachte Cocktails stehen auf der Speisekarte. Neu ist heuer, dass der Musikverein für alle Naschkatzen verschiedene italienische Nachspeisen wie Tiramisu und Eis vorbereiten wird. Da die Musiker mit der Bewirtung der Besucher alle Hände voll zu tun haben werden, spielen sie nicht selber. Zur Unterhaltung lassen sie als Hintergrundmusik einen abwechslungsreichen Musikmix aus Sommerhits und Partymusik laufen. Zudem sorgen Lichterketten für ein entsprechendes Ambiente.

Es gibt keinen Ersatztermin

„Bei sehr schlechtem Wetter müssen wir die Veranstaltung leider ausfallen lassen, da wir keinen Ersatztermin haben. Sollte es nur leicht regnen, werden wir eine Überdachung auf dem Dorfplatz aufbauen, sodass die Gäste im Trockenen sitzen können“, erklärt Zweite Vorsitzende Roswitha Haas und verrät, woher der Titel des Abends „L.A. Piazza“ kommt. Er steht als Abkürzung für Langenneufnach und auch als italienische Übersetzung für den Dorfplatz. Entstanden ist die Bezeichnung durch ein Wortspiel während der Namenssuche für diese Veranstaltung. (karma)

