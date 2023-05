Hängen Einbruch in Fischerhütte und Fahrraddiebstahl zusammen?

In Langenneufnach wurde ein teures Fahrrad aus einem Schuppen gestohlen, und ein Unbekannter brach in eine Fischerhütte ein. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang.

Zwischen Samstag und Dienstag drang laut Polizeibericht ein unbekannter Täter in einen versperrten Holzschuppen in einem Garten im Birkenweg in Langenneufnach ein. Daraus entwendete er ein grünes vollgefedertes Fahrrad der Marke Focus im Wert von 2500 Euro.

Zwischen Montagabend und Dienstagabend brach ein unbekannter Täter in eine Fischerhütte an einem Weiher südlich des Hummelwegs ein. Wahllos entnahm der Täter daraus sämtliche Gegenstände und warf diese in ein Rückhaltebecken. Da sich auch Kanister im Wasser befanden und es nach Bezin roch, wurde die Feuerwehr Langenneufnach verständigt. Diese konnte einen minimalen Benzinfilm auf der Wasseroberfläche feststellen, der allerdings keine weiteren Maßnahmen erforderlich machte. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Ob die beiden Fälle in einem Zusammenhang stehen, wird noch ermittelt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)