Langenneufnach

vor 17 Min.

In Langenneufnach gibt es zum ersten Mal eine Krippenausstellung

Plus Am ersten Adventswochenende lässt eine Ausstellung mit Krippen von rund 20 Familien eine Tradition im Ort aufleben. Parallel dazu findet die Dorfweihnacht statt.

Von Karin Marz Artikel anhören Shape

Am ersten Adventswochenende wird es auf dem Dorfplatz in Langenneufnach weihnachtlich. Erstmals findet heuer eine Krippenausstellung in den Räumlichkeiten der alten Schule statt, und der Sportverein veranstaltet nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr wieder eine Dorfweihnacht auf dem Dorfplatz mit verschiedenen Verkaufsständen und weihnachtlichem Rahmenprogramm.

Unter dem Motto „Langenneufnacher Krippen“ werden am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 3. Dezember, von 10 Uhr bis 20 Uhr zahlreiche Krippen von rund zwanzig Familien aus Langenneufnach ausgestellt. Und am Sonntag können Besucher ab 16.30 Uhr gleich nebenan auf dem Dorfplatz das weihnachtliche Flair rund um den Weihnachtsbaum während der Dorfweihnacht genießen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen