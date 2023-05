Langenneufnach investiert in Bau- und Gewerbegebiete

Die Gemeinde Langenneufnach investiert vor allem in Bau- und Gewerbegebiete. Was genau geplant ist.

Im aktuellen Haushaltsplan, der während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Langenneufnach beschlossen wurde, haben die Gemeinderäte am meisten Geld für Bau- und Gewerbegebiete eingeplant. 100.000 Euro für dieses Jahr und 1,1 Millionen Euro für nächstes Jahr stehen im Haushalt für die Erschließung des bereits geplanten Baugebiets westlich der Wörishofer Straße II. Für Grundkauf für Wohnbau veranschlagten die Räte weitere 390.000 Euro sowie für den Kauf von Gewerbeflächen 670.000 Euro.

Tief in die Tasche greifen muss die Gemeinde auch für den geplanten Talaueweg, der den westlichen und östlichen Ortsbereich für Fußgänger und Radfahrer besser miteinander verbinden soll. Für dieses Jahr kalkuliert die Gemeinde zwar noch mit Kosten in Höhe 100.000 Euro, aber im nächsten Jahr werden zusätzliche Kosten in Höhe von 600.000 Euro anfallen. Weitere geplante Ausgaben sind die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Schule mit 150.000 Euro sowie Baumaßnahmen für Regenrückhaltung in Höhe von 120.000 Euro abzüglich 50.000 Euro Zuschüsse.

Langenneufnach muss eine Million Euro Kredit aufnehmen

Über die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 hat sich die Gemeinde zwar gefreut, aber diese hatten Auswirkungen auf die Kalkulation der Kreisumlage. 1,35 Millionen Euro muss die Gemeinde an den Landkreis bezahlen und gleichzeitig führte dies zum Wegfall der Einnahmequelle durch die Schlüsselzuweisung. Auch die Gewerbesteuereinnahmen, mit denen die Gemeinde heuer rechnet, haben sich mit 900.000 Euro verringert. Aus dem Verkauf von Wohnbaugrund kalkuliert die Gemeinde mit Einnahmen von 250.000 Euro.

Um die geplanten Investitionen finanzieren zu können, muss die Gemeinde einen Kredit von über einer Million Euro aufnehmen. Denn der Sollüberschuss aus dem vorigen Jahr in Höhe von 750.000 Euro muss im Wesentlichen zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes verwenden werden. Somit steigt der Schuldenstand der Gemeinde zum Ende des Jahres auf knapp drei Millionen Euro.

Öffnungszeiten im Kinderhaus St. Martin ändern sich

Ein weiteres Thema der Sitzung waren die Öffnungszeiten des Kinderhauses St. Martin. Da der Bedarf für die lange Betreuungszeit bis 18 Uhr von den Eltern kaum mehr nachgefragt wird, entschieden sich die Räte einstimmig, die Öffnungszeiten ab Herbst von 7 Uhr bis 17 Uhr festzulegen. Somit könne auch das Personal entlastet werden.

Anschließend beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Verkehrssituation am Kinderhaus. Durch das Halten von sogenannten Elterntaxis vor dem Eingangsbereich werden Fußgänger gefährdet. Die Räte diskutierten über die Errichtung eines Halteverbots, was bereits mit der Polizei abgesprochen wurde. Ratsmitglied Albert Rohrer schlug schließlich vor, die bereits für Fußgänger vorhandene rote Markierung auf dem Asphalt zu verlängern, um damit darauf hinzuweisen, dass dieser Bereich vor dem Eingang ebenso nur für Fußgänger benutzt werden darf. Diesem Vorschlag stimmten die Räte zu.

Abgelehnt haben die Räte schließlich den Antrag auf Errichtung eines zwei Meter hohen Sichtschutzzaunes mit einer Länge von circa 14 Metern an einem Wohngrundstück. Laut Bebauungsplan dürfen die Zäune nämlich nicht höher als 1,20 Meter sein.