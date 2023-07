Langenneufnach ist Heimatdorf 2023

Neben der Auszeichnung des Staatsministeriums für Finanzen und Heimat erhielt die Staudengemeinde noch eine weitere Prämierung.

Langenneufnach hat als einziges Dorf in Schwaben das Gütesiegel Heimatdorf 2023 erhalten. Der Titel ist mit einer zweckgebundenen Prämie von 50.000 Euro verbunden. Mit dem Preisgeld will die Gemeinde jetzt drei Projektideen umsetzen.

Damit Senioren nicht vereinsamen, soll ein offener Mittagstisch ins Leben gerufen werden. Dabei soll auch der Austausch zwischen Jung und Alt gefördert werden. Ein weiteres Projekt soll Jugendliche ansprechen: Die Gemeinde möchte sie über eine "Jugend-Gemeinde-App" ansprechen, um sie für eine aktive und verantwortungsvolle Gestaltung des Gemeindelebens zu gewinnen. Auch die Helfer der Vereine hat die Gemeinde im Visier. Um sie zu fördern, sollen Kurse für „Management Ehrenamtlicher und freiwilliger Arbeit“ angeboten werden.

Weitere Auszeichnung für Langenneufnach

"Heimatdorf 2023" ist nicht die einzige Auszeichnung für Langenneufnach. Beim Projekt „Blühpakt Bayern“ wurde Langenneufnach neben insgesamt 100 weiteren Gemeinden ausgewählt und erhält für die Anlage und Pflege einer 1000 Quadratmeter großen Blumenwiese neben der Turnhalle einen Geldbetrag in Höhe von 5000 Euro. „Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und erhoffen uns einen Nachahmungseffekt. Verbote und Vorgaben zur Gestaltung von privaten Gärten sind nicht immer zielführend“, so Bürgermeister Gerald Eichinger.

Idyllisch gelegen: Langenneufnach hat eine besondere Auszeichnung erhalten. Foto: Maximilian Czysz

Den Titel "Heimatdorf 2023" erhielten insgesamt 13 Gemeinden aus allen Regierungsbezirken, die das Heimatministerium aufgrund ihrer Ideen und Konzepte sowie ihrer hohen Lebensqualität und besonderen Heimatverbundenheit ausgewählt hatte. Der Wettbewerb fand zum dritten Mal statt und die Jury bestand aus der Regierungspräsidentin und dem Bezirkstagspräsidenten aus Schwaben sowie dem Heimatministerium. Mitmachen konnten alle Gemeinden mit bis zu 3000 Einwohnern, die in der Vergangenheit bereits am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen hatten.

Lob von der Regierungspräsidentin

In einem vierstufigen Bewerbungsverfahren wurde neben Lebensqualität und Heimatverbundenheit auch die geplante Verwendung der Prämie zur weiteren Verbesserung der Lebensverhältnisse vor Ort bewertet. „Das Heimatministerium würdigt außergewöhnliche Gemeinden mit dem Gütesiegel Heimatdorf. Hier wird Ehrenamt und bürgerliches Engagement mit großer Begeisterung gelebt, hier wird unsere Zukunft gestaltet“, sagte Minister Albert Füracker. Viel Lob gab es auch von Regierungspräsidentin Barbara Schretter: „Alles in allem hat die Prämienverwendung in Langenneufnach die Jury überzeugt. Durch die Aufteilung auf drei Projekte wird nicht nur eine bestimmte Gruppe bedacht, sondern alle Einwohnerinnen und Einwohner können sich wiederfinden.“

