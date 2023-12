Neues Feuerwehrfahrzeug für Langenneufnach

Ohne langwierige Lieferzeit und Ausschreibungen hat die Gemeinde ein neues Fahrzeug gekauft. Das sind die Gründe.

Schneller als gedacht hat die Feuerwehr in Langenneufnach ein neues Löschgruppenfahrzeug erhalten. Bereits vor zwei Jahren hatte sich der Gemeinderat dazu entschieden, das mittlerweile fast 30 Jahre alte Fahrzeug gegen ein neues auszutauschen.

Doch die Regierung von Schwaben als auch das Landratsamt wollten hierfür nur bedingt Zuschüsse zahlen und befürworteten stattdessen den Kauf eines Waldbrand-Löschfahrzeug. Feuerwehr und Gemeinde waren allerdings anderer Meinung und setzten sich für ein Fahrzeug ein, dass den Anforderungen für Brand-, Hochwasser- und Unfalleinsätzen entspricht. Daher beteiligte sich die Gemeinde an einem Bieterverfahren der staatlichen Feuerwehrschule in Regensburg und erhielt den Zuschlag für ein Gebrauchtfahrzeug, berichtete Bürgermeister Gerald Eichinger in der jüngsten Gemeinderatssitzung stolz.

Gepflegt und in einwandfreiem Zustand

Das neue Fahrzeug ist ein Löschgruppenfahrzeug (HLF 20), kostete rund 300.000 Euro, verfügt über eine Vollausstattung und ist zwölf Jahre alt. „Es gibt nicht oft solche Gelegenheiten, günstig ein Fahrzeug zu bekommen. Das Löschgruppenfahrzeug ist in einem gepflegten und technisch einwandfreien Zustand, sofort einsatzfähig und es müssen lediglich einzelne Teile nachgerüstet werden“, sagte Eichinger. Ein neues Fahrzeug hätte hingegen rund eine halbe Million Euro gekostet und die Planungs- und Lieferzeit hätte voraussichtlich drei bis vier Jahre gedauert. Hinfällig ist nun auch die Bedarfsplanung für den Neukauf, für das bereits ein Planungsbüro beauftragt war.

Beschleunigtes Verfahren ausgebremst

Aufgestellt ist nun auch die Änderung des Flächennutzungplans für das geplante Baugebiet „Westlich der Wörishofer Str. II“. Grund für die Änderung war ein Gerichtsurteil, nachdem Gemeinden Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs nicht mehr im beschleunigten Verfahren durchführen dürfen. Dies gilt auch für Langenneufnach. Die Änderung sieht nun die Ausweisung von einem allgemeinen Wohngebiet auf einem bisherigen landwirtschaftlichen Areal vor. Aufgrund der Vorgaben des Landratsamtes wurde im Flächennutzungsplan auch bereits ein weiteres, im Norden angrenzendes Baugebiet aufgenommen. Ob dies dann in Zukunft wirklich umgesetzt wird, ist noch unklar, so Bürgermeister Eichinger. „Im Prinzip brauchen wir 84 zusätzliche Wohneinheiten. Gemessen am Durchschnitt der bayerischen Wohnungsdichte wohnen wir in Lanngenneufnach enger, obwohl wir auf dem Land sind“, erklärte Eichinger.

Gemeinde gehört zum Energiewerk

Einstimmig war der Gemeinderat dann dafür, sich am Regionalwerk Lech-Wertach-Stauden zu beteiligen. Hierfür muss die Gemeinde eine einmalige Einlage von 5.000 Euro in das Stammkapital sowie eine jährliche Anschubfinanzierung in Höhe von drei Euro pro Einwohner über einen Zeitraum von fünf Jahren bezahlen. Auf Grundlage der Einwohnerzahlen entspricht dies einem Betrag von 5.880 Euro. Der Gemeinderat war auch dafür, dass die Verträge für das Regionalwerk durch den Bürgermeister abgeschlossen werden dürfen. Hintergrund für die Gründung ist die Energiewende und den daraus entstandenen Aufgaben, um die Energieversorgung auf kommunaler Ebene zu organisieren.

Kritik an der beabsichtigten Neueinteilung

Mit einer Gegenstimme fassten die Räte abschließend den Beschluss, dass sie sich gegen die beabsichtigte Veränderung der Bundeswahlkreise aussprechen. Laut den Plänen der Bundesregierung soll ein neuer Bundestagswahlkreis „Memmingen-Unterallgäu“ geschaffen werden, dem neben den Städten Memmingen und Schwabmünchen, dem Landkreis Unterallgäu auch die Verwaltungsgemeinschaft Stauden und die Marktgemeinde Fischach angehören sollen. Diese beabsichtigte Neuausrichtung findet ohne Beachtung der regionalen Zugehörigkeit statt, da die Stauden sich regional, politisch, wirtschaftlich und auch emotional dem Landkreis Augsburg verbunden fühlen. (karma)