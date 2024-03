Überschwemmungsgefahr und Nebel: Anwohner kritisieren neues Baugebiet

Plus Anwohner sprechen sich gegen das geplante Wohngebiet in Langenneufnach aus. Der Gemeinderat genehmigt den neuen Flächennutzungsplan trotzdem.

Nachdem im Herbst 2021 die ersten Entwürfe für das neue Baugebiet "Westlich der Wörishofer Straße II" in Langenneufnach vorgestellt wurden, bemängeln Anwohner die Planungen des am Hang liegenden neuen Baugebietes und äußern ihre Bedenken, dass sich die Überschwemmungsgefahr für ihre östlich der Wörishofer Straße liegenden Grundstücke bei Starkregen erhöhen wird. Bereits in der Vergangenheit wurden mehrmals ihre Grundstücke durch das abfließende Hangwasser beschädigt. Während der jüngsten Sitzung sprachen sich nun alle Gemeinderäte für die Änderung des Flächennutzungsplanes aus.

Bürgermeister Gerald Eichinger berichtete gleich zu Beginn der Sitzung, dass er zuvor von Anwohnern einen Antrag auf Vertagung der Entscheidung über den Flächennutzungsplan sowie Drohungen gegenüber dem Gemeinderat erhalten habe. Dem Antrag könne er nicht zustimmen, da dies nur durch Gemeinderäte und auch nur mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf möglich sei. Auch während der Sitzung forderte erneut ein Zuhörer das Gremium auf, die Entscheidung zu vertagen und ein Gewässergutachten einzuholen. Eine weitere Zuhörerin berichtete von ihren Ängsten bei Starkregen wegen der Überschwemmungsgefahr und bemängelte, dass sie von keiner Stelle Hilfe erhalte.