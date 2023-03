Unbekannter beschädigt Auto in Langenneufnach

In Langenneufnach wurde am Samstag bei einem geparkten Fahrzeug das Kennzeichen abgerissen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Täter.

Am Samstag wurde in der Zeit von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr in der Hauptstraße in Langenneufnach ein Auto mutwillig beschädigt. Eine Frau hatte ihr Fahrzeug während dieser Zeit auf dem Parkplatz vor einem Verbrauchermarkt abgestellt. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen abgerissen und neben das Auto geworfen hatte. Dadurch wurde die Kennzeichenhalterung beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 zu melden. (AZ)