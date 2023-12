Weihnachtliche Stimmung in Langenneufnach

Während des Adventskonzerts in der Kirche St. Martin gab es nicht nur Musik zu hören.

Ein stimmungsvolles Adventskonzert erlebten die Besucher in der mit Kerzenschein beleuchteten Kirche St. Martin in Langenneufnach. Viele bekannte Weihnachtsmelodien, aber auch moderne und kirchliche Musikstücke hatten sich die Musiker und Musikerinnen des Musikvereins dafür ausgesucht. Neben dem musikalischen Ohrenschmaus gab es für die Gäste besinnliche und nachdenkliche Texte über die Bedeutung von Weihnachten während des Liederzyklus „Die Winterrose“ zu hören, die von Pfarrgemeinderatsvorsitzende Monika Gasteiger vorgelesen wurden.

Weitere Musikstücke, mit denen die Kapelle die Gäste auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmte, waren das schwungvolle „Sleigh ride“, „Highland cathedral“, „The story“ sowie „My dream“ mit einem Flügelhorn-Solo. Aber auch kirchliche Stücke wie „Von guten Mächten“ und das mehrfach ausgezeichnete Stück „Baba Yetu“ hatten die Musiker in ihrem Programm. Die Leitung des Konzerts lag bei Dirigent Helmut Schafnitzel.

Jugendkapelle unterstützt

Unterstützt von der Stammkapelle spielten die Jungmusiker der Jugendkapelle gemeinsam den Ohrwurm „All I want for christmas is you“ sowie die Melodie zu „A million dreams“ und wurden hierbei von Dirigentin Roswitha Haas geleitet. Vorsitzender Michael Egger meinte nach dem Konzert: „Uns Musiker hat es sehr viel Spaß gemacht, dieses Adventskonzert zu spielen. Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten.“ (karma)

