Wird Langenneufnach Heimatdorf 2023?

Beim bayernweiten Wettbewerb für das Gütesiegel ist die Gemeinde nun in der engeren Auswahl. Ein Sieg wäre finanziell lukrativ.

Die Gemeinde Langenneufnach hat es beim bayernweiten Wettbewerb „Gütesiegel Heimatdorf 2023“ in die finale Auswahl geschafft. Bewerben konnten sich alle Gemeinden bis maximal 3000 Einwohner, die in der Vergangenheit bereits am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ teilgenommen hatten. 1996 erreichte Langenneufnach den Kreissieg.

Bürgermeister Gerald Eichinger freut sich über die Auswahl seiner Gemeinde und ist gleichzeitig ein wenig überrascht: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir ausgewählt werden, weil ein paar Kriterien in der Planung und noch nicht umgesetzt sind.“ Als nächsten Schritt wird die Gemeinde von den Jurymitgliedern - bestehend aus Vertretern des Heimatministeriums, der Regierung von Schwaben sowie der Bezirksheimatpflege - Anfang Mai vor Ort inspiziert.

Bei der Besichtigung wollen sich die Entscheider ein Bild davon machen, wie sich Langenneufnach durch eine besonders hohe Lebensqualität auszeichnet. Dabei sollen während eines Rundgangs die Besonderheiten wie beispielsweise Ergebnisse von Gemeindeentwicklungskonzepten und ehrenamtlicher Tätigkeit gezeigt werden. Auch wofür eine mögliche Prämie verwendet werden soll, soll der Jury präsentiert werden.

Verschiedenste Themen fließen in die Bewertung ein

Einen dicken Fragenkatalog musste Eichinger bereits vorab ausfüllen, und damit hat es die Gemeinde bis ins Finale geschafft. Bewertet wurden die Gemeindeentwicklung sowie Angebote wie Einzelhandelsgeschäfte, medizinische Versorgung und Senioreneinrichtungen. Punkten konnte Langenneufnach auch mit Freizeitangeboten, der Heimatverbundenheit, Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen. Auch digitale Themen wie Breitbandausbau und Wirtschaft sowie Klimaschutz und Landschaft flossen in die Bewertung mit ein.

Bayernweit werden je Regierungsbezirk zwei Gemeinden prämiert. Jede ausgezeichnete Gemeinde erhält im Rahmen einer Veranstaltung im Herbst eine Geldprämie in Höhe von 50.000 Euro. Bürgermeister Eichinger hat auch schon eine Idee, wofür die Gemeinde das Preisgeld verwenden könnte: „Wir würden einen Mittagstisch für Senioren anbieten, die nicht mehr in der Lage sind, selber zu kochen, und auch um der Vereinsamung im Alter vorzubeugen. Das Preisgeld würden wir zudem investieren, um Jugendliche in politische Entscheidungen mehr einzubeziehen, sowie für Schulungen für Vereinsvorstände." Das sei auch der Grund für die Teilnahme am Wettbewerb gewesen, denn: "Diese Themen sind uns sehr wichtig, aber bisher haben wir die nötigen finanziellen Mittel für die Umsetzung nicht.“