Erstes Treffen der "Zeitschenker" in Langerringen

Die Johann-Müller-Altenheimstiftung in Langerringen hat zu einem Informationsabend für "Zeitschenker" eingeladen. Was das genau ist und wer mitmachen kann.

Eine Geschichte, die geradewegs aus „Momo“ stammen könnte: In Langerringen werden Menschen gesucht, die ihre Zeit schenken wollen. Dafür lud die Johann-Müller-Altenheimstiftung zu einem Informationsabend für Langerringer Zeitschenker ein. Rund 25 Menschen folgten der Einladung und kamen ins Gemeindezentrum.

Gabi Spatz und Gudrun Ivenz führten als gut gelaunte Clowns durch den Abend und erklärten, wofür die geschenkte Zeit dringend gebraucht werde. Im Anschluss begrüßte Konrad Dobler, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates, die Besucherinnen und Besucher und brachte seine Freude über die Bereitschaft, Zeit zu schenken, zum Ausdruck. Zeit werde gebraucht zum Reden oder Zuhören, zum Lachen, für ein Stück Kuchen, zum Spazierengehen in der Natur und vielem mehr, so Dobler.

Für Zeitschenker gibt es viele Möglichkeiten, um sich einzubringen

Im Detail läuft das Zeitschenken so ab: Sowohl von Zeitschenkern als auch von Menschen, die eine Zeitspende benötigen, kann ein Flyer ausgefüllt und im Schorerhof in der Verwaltung der Stiftung abgegeben werden. Gabi Spatz als Ehrenamtskoordinatorin verbindet die Angebote und Anfragen miteinander. Neben Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner der vollstationären Einrichtungen kann auch Zeit für den ehrenamtlichen Seniorenfahrdienst, Unterstützung beim offenen Mittagstisch, Begleitung zum Einkaufen oder für Veranstaltungen gespendet werden.

Wer sich als Zeitschenker einbringen will, kann sich an die Seniorenberaterin Daniela Jesussek oder an Gabi Spatz als Verantwortliche für das Ehrenamt unter der Nummer 08232/76932-42 oder -41 im Schorerhof, Hauptstraße 50, in Langerringen wenden.