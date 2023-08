Kinder und Jugendliche verschönern ihren Hartplatz

Bei einem Workshop haben Kinder und Jugendliche ihre Verbesserungsvorschläge am Hartplatz der Grundschule Langerringen selbst in die Tat umgesetzt.

Schulkinder und Jugendliche haben in Langerringen ihre eigenen Ideen verwirklicht. Gemeinsam mit Eltern und Großeltern, Vertreterinnen der Grundschule sowie Bürgermeister Marcus Knoll haben alle angepackt, um den Bereich östlich der Grundschule aufzuwerten. Es wurde gegraben, gesägt, betoniert, geschraubt und geschliffen. Was so gemeinsam geschaffen wurde, kann sich sehen lassen.

Viele Grundschülerinnen und Grundschüler verbringen die Pausen regelmäßig im Bereich des Hartplatzes östlich des Schulgeländes und haben in dem Zusammenhang über den Kinderbeirat an der Schule ein wichtiges Anliegen direkt an den Bürgermeister adressiert: Gut wären dort Möglichkeiten, auch mal sitzen zu können oder Brotzeitdosen, Trinkflaschen und Jacken abzulegen. Gleichzeitig nutzen einige ältere Jugendliche den Hartplatz regelmäßig – außerhalb der Schulzeiten – zum Basketballspielen. Andere treffen sich regelmäßig abends und am Wochenende im „Jugendtreff“ in der Nachbarschaft des Hartplatzes.

Hier können die Schülerinnen und Schüler sitzen und zum Beispiel Trinkflaschen abstellen. Foto: Gemeinde Langerringen

Da war anzunehmen, dass auch sie ein gewisses Interesse daran und eigene Vorstellungen davon haben, wie „ihr“ dortiges Umfeld aufgewertet werden könnte. So ist die Idee des Projekts „Selbst erdacht – selbst gemacht“ entstanden, das von der Gemeinde Langerringen als Projektträger im Rahmen des Regionalbudgets der ILE Zwischen Lech und Wertach mithilfe von Fördermitteln in Höhe von 8000 und Eigenkosten von 3500 umgesetzt wird.

Gemeinsamer Workshop im Gemeindezentrum

Vor Kurzem haben sich jeweils zwei Schülerinnen und Schüler aus jeder Klasse als gewählte Vertreter in Begleitung von Katja Hörsgen und Daniela Kramer, drei Jugendliche als Vertreter des Jugendtreffs und Anna Botzenhardt, die Jugendreferentin der Gemeinde, mit Robert Schmidt-Ruiu, Sozialpädagoge und gelernter Schreiner, und Bürgermeister Marcus Knoll im Gemeindezentrum St. Gallus zu einem Workshop getroffen. Katja Hörsgen ist Lehrerin an der Grundschule Langerringen, Daniela Kramer ist als Mitarbeiterin der St. Gregor Jugendhilfe zuständig für die Jugendarbeit an der Grundschule Langerringen. Beide organisieren den Kinderbeirat.

Zusammen mit Erwachsenen wurde fleißig gebuddelt. Foto: Gemeinde Langerringen

Beim Workshop wurde gemeinsam überlegt, besprochen und mit kleinen Zweigen ausprobiert, was man aus Baumstämmen, großen Ästen und dicken Brettern rund um den Hartplatz so bauen könnte, um den verschiedenen Ideen und Wünschen der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Jugendlichen, bestmöglich gerecht zu werden. (AZ)