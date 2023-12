Langerringen hat bei der Windkraft jetzt Gewissheit

Plus Nach einer neuen Stellungnahme stören die Windkraftflächen in Langerringen den Militärflugbetrieb im Lechfeld nicht.

Wo könnten in Langerringen Windräder aufgestellt werden? Um diese Flächen selbst abgrenzen zu können, will die Gemeinde Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen ausweisen. Der Gemeinderat hat sich nun noch einmal mit dem Thema befasst. Eine erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit war notwendig geworden, weil die Flächen nach der Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wegen der Radarkontrollzone um etwa 20 Hektar verkleinert worden war. Nun wurde eine neue Stellungnahme eines externen Experten für die Luftfahrt vorgelegt.

Demnach muss der Luftraum für den Anflug zum Militärflugplatz Lechfeld ab einer Höhe von deutlich über 1000 Meter Normal-Null frei bleiben. Da Langerringen auf einer Höhe von 569 Metern über dem Meeresspiegel liegt, besteht somit keine Gefahr bei Windrädern mit einer als wirtschaftlich angesehenen Höhe von 250 Metern. Bei den Hinweisen der anderen Behörden gab es keine Änderungen, da es lediglich um die Flächenreduzierung ging. Aus der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen vorgebracht. Somit wurden die von Bernd Munz vom Planungsbüro Lars-Consult vorgeschlagenen Abwägungen angenommen und der Feststellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans einstimmig gefasst. Der Änderungsplan wird zum Genehmigungsverfahren beim Landratsamt Augsburg eingereicht.