Langerringen hat jetzt einen Förderverein für die Musik

Plus Mit der Gründung eines Fördervereins für Musik sind die Turbulenzen und Missverständnisse zur Schließung der gemeindlichen Musikschule in Langerringen beigelegt.

Die Schließung der Musikschule der Gemeinde Langerringen sorgte im Frühjahr für Unruhe im Dorf. Eine Unterschriftenaktion zur Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom März 2023 zur Schließung wurde eingestellt, nachdem Bürgermeister Marcus Knoll alle Beteiligten zur Suche nach einer konstruktiven Alternative aufgefordert hatte. Diese wurde vor dem neuen Schuljahr gefunden.

Im Juni wurde zwischen der Gemeinde Langerringen und der Musikschule Lechfeld derselbe Vertrag geschlossen, wie er auch mit den vier Lechfeld-Gemeinden besteht. Der zunächst auf drei Jahre angelegte Vertrag mit der Musikschule Lechfeld regelt, dass Langerringen die nötigen Unterrichtsräume bereitstellt und das sich aus den gebuchten Jahresstunden ergebende Defizit übernimmt.