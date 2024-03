Seit 50 Jahren gibt es den Fischereiverein in Langerringen

Bei der Jubiläumsversammlung des Fischereivereins in Langerringen wurde ein Beisitzer nachgewählt und langjährige Mitglieder geehrt. Im Juni findet ein Festabend statt.

Der Fischereiverein Langerringen wurde vor 50 Jahren am 9. März 1974 gegründet. Am Vorabend dieses Jubiläums fand die 50. Generalversammlung statt, mit der in den Geburtstag hineingefeiert wurde. Der Vorsitzende Franz Erber berichtete über die umfangreichen Gewässerschutzmaßnahmen am Vereinsweiher, dem Bagger- und Birkensee, sowie an der Gennach, dem Schwarzbach und dem Lüsslegraben.

Signalkrebse aus dem Lüsslegraben gezogen

Laut Gewässerwart Markus Strohmaier wurde in rund 590 Arbeitsstunden der Lebensraum der Fische verbessert und deren Bestand vermehrt. So konnten am Gründonnerstag diesmal etwa 215 Forellen verkauft werden. Beim traditionellen Vatertagsfischen wurden Preise für die größten Fänge vergeben. Das soziale Engagement des Vereins zeigt sich auch bei Besuchen der Tagespflege der Johann-Müller-Altenheimstiftung, des Rentnertreffs oder der heilpädagogischen Tagesstätte an der Teichanlage, sowie beim Jugendzeltlager und dem Ferienprogramm. Ganz neu war ein Krebs-Kochkurs mit Verkostung, nachdem im Lüsslegraben 43 Amerikanische Signalkrebse gefangen und gehältert wurden. Der Fischereiverein beteiligt sich auch an der Mitfahrplattform „fahrmob“ zur Reduzierung des Individualverkehrs durch Fahrgemeinschaften. Der Verein hat mit aktuell 172 Mitgliedern einen neuen Rekord bei wachsender Jugendarbeit. Bei der Versammlung war die Nachwahl eines Beisitzers bis zur turnusmäßigen Wahl im Jahr 2025 wegen des Rücktritts von Roland Leitenmeyr notwendig. Matthias Groll stellte sich zur Verfügung und wurde einstimmig als Beisitzer gewählt.

Verdiente Mitglieder geehrt

Für viele Jahre Vereinsmitgliedschaft und Erreichen des 70. Lebensjahres wurden Gertrud Rindle, Lorenz Egger und Karl Botzenhardt zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Winni Greiner, Herbert Riess und Georg Streitel geehrt. Die Urkunde für 50 Jahre erhielten Georg Pfandzelter und Richard Wagner. Die Ehrung der Gründungsmitglieder Martin Baumgartner, Max Baumgartner, Gerhard Eggstein, Johann Layer und Hermann Ringler wird beim Festabend am 8. Juni im Musikantenstadel mit musikalischer Begleitung durch das Langerringer Dampfnudelgebläse vorgenommen.

