Vandalismus: Unbekannte zerstechen Anhänger-Reifen

In Langerringen entstand in der Nacht auf Mittwoch ein Schaden von rund 600 Euro.

Der Reifen des Anhängers wurde in der Nacht auf Mittwoch in der Hiltenfinger Straße in Langerringen zerstochen. Laut Polizei beschädigten Unbekannte außerdem ein Ventil des Lastwagens, so dass die Luft aus zwei Reifen entwich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)