Weihnachtskonzert mit großartigen Solisten

Der Langerringer Musikverein trat erstmals mit drei Ensembles auf. Dabei gab es Ehrungen und am Ende eine Friedensbotschaft.

Das festliche Konzert am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages erfüllte alle Erwartungen des Publikums. Traditionell begann das Jugendensemble unter der Leitung von Stefan Seitz mit dem „Kleinen Festmarsch“ und überließ nach dem Stück „The Roadrunner" die Bühne dem Projektorchester. Einige Musiker konnten gleich bleiben, denn die von Stefan Seitz neu gebildete Formation ist eine Mischung aus Fortgeschrittenen aus dem Jugendensemble und schon erfahrenen Musikerinnen und Musikern aus dem Blasorchester. Diese Neuschöpfung beeindruckte mit beachtlicher Klangfülle.

Das festlich in Schwarz gekleidete große Blasorchesters führte der Dirigent Stephan Knöpfle über den Konzertwalzer „Gold und Silber" von Franz Lehár an den „Red Creek". Der habe in Langerringen seine Entsprechung mit dem „Reddabach“, wie Stephan Knöpfle im Dialekt bemerkte. Dass man auch mit Schleifpapier Musik machen kann, bewiesen Thomas Niggel, Stephan Hämmerle und Lukas Uhl beim „Sandpaper Ballet" von Leroy Anderson. Beim Benny-Goodman-Arrangement brillierten Carina Hegmann und Martina Seitz mit Klarinetten-Soli und Franz Baur mit der Trompete.

Friedenslied zum Schluss

Ein Klarinetten-Damenquartett steigerte dann noch das Tempo beim „Bugatti Step“ von Jaroslav Jezek. Die Schlagwerker setzten ihre Akzente bei den mexikanischen Rhythmen „Cielito Lindo.“ Eine Hommage an Johann Strauss (Vater und Sohn) waren der Frühlingsstimmenwalzer und die Tritsch-Tratsch-Polka. Bei der letzten Zugabe versammelten sich das Jugendensemble und das Blasorchester zum Friedenslied von John Lennon und Yoko Ono „Happy Xmas – War is over“. Mit diesem nach dem Ende des Vietnamkrieges geschriebenen Lied erinnerte Stephan Knöpfle daran, trotz aller Krisen dankbar zu sein, dass in Deutschland Frieden ist.

Herbert Klotz, der Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, ehrte zusammen mit den Musikvereinsvorsitzenden Katrin Zech und Andreas Maier verdiente aktive Musiker für ihre langjährige Hingabe zur Musik und zu ihrem Heimatverein.