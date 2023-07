„Zirkus Ramba Zamba“ holt zwei Preise nach Langerringen

Das Jugendensemble und Schlagzeugensemble Gran Cassa aus Langerringen begeisterten beim Jugendorchesterwettbewerb.

Der Nachwuchs des Jugendensembles des Musikvereins Langerringen begeisterte gemeinsam mit dem Schlagzeugensemble Gran Cassa der Musikschule Langerringen beim Auftritt im Atrium der Handwerkskammer mit ihrem Showprogramm „Zirkus Ramba Zamba“ nicht nur die Juroren, sondern rissen auch das ganze Publikum mit lang anhaltendem Applaus mit.

Der Gesamteindruck zählt beim Jugendorchesterwettbewerb

Mit ihrem Auftritt zeigten die 33 Musikerinnen und Musiker zwischen sieben und 18 Jahren, wie sie sich an diesem Wettbewerb mit Stückauswahl, Showelemente und Bühnenbild kreativ austoben konnten und erspielten sich durch ihr hohes musikalisches Niveau und pfiffige Ideen den zweiten Platz in der Altersgruppe zwei (Durchschnittsalter 13,8 Jahre). Zusätzlich sicherten sich die Musiker noch den Sonderpreis des Wettbewerbs und treten bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Schwaben im Oktober in der Kongresshalle mit ihrem Programm auf.

Für viele der 33 Jungmusiker mit ihrem Dirigenten Stefan Seitz war es der erste öffentliche große Auftritt. Foto: Martina Seitz

Zirkusdirektor und Schlagzeuger Thomas Niggel führte souverän durch das Programm. Er kündigte beispielsweise neben einer Elefantenherde von Schlagzeugern mit kleinen Trommeln, die mit dem Coronal-Hathis-Marsch durch das Atrium zogen, auch viele Solisten an der Klarinette, Saxophon und Xylophon mit dem Stück Pink Panther an. Ein besonderer Höhepunkt der 20-minütigen Show war die Polka „Zirkus Renz“, die mit acht Spielern auf fünf Xylophonen gleichzeitig aufgeführt wurde und einen tobenden Applaus beim Publikum auslöste.

Besonderes Erlebnis für den Langerringer Nachwuchs

Die musikalischen Leiter Stefan Seitz (Jugendensemble) und Matthias Mercineri (Gran Cassa) freuten sich mit diesem Erfolg über eine erfolgreiche Kooperation, die sicherlich fortgesetzt wird. Das kreative Engagement der Musikerrinnen und Musiker gemeinsam mit Eltern und den musikalischen Leitern ein eigenes Showprogramm auf die Beine zu stellen, war es ein besonderes Erlebnis, denn für viele Musiker war es sogar der erste öffentliche Auftritt.

Erstmals veranstalteten der Allgäu-Schwäbische Musikbund und die Handwerkskammer für Schwabeneinen Jugendorchesterwettbewerb der besonderen Form. Die Juroren verlangten bei ihrer Bewertung nicht nur wie bisher konzertante Literatur der Blasmusik, sondern fokussierten sich auch auf den Unterhaltungsfaktor, Showelemente und Programm.

Lesen Sie dazu auch