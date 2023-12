Mickhausen

Diese Mickhauserin gestaltet zauberhafte Welten für Wichtel

Plus Wenn ein Wichtel einzieht, kann es zur magischen Weihnachtstradition für die ganze Familie werden. Warum sich Tamara Stöger aus Mickhausen damit besonders gut auskennt.

Eine Haustüre im Miniformat direkt über der Fußbodenleiste, daneben noch ein paar winzige Dekogegenstände und fertig ist das Reich der Wichtel. Dahinter verbirgt sich nicht nur eine niedlich Deko-Idee für zu Hause, sondern es lässt sich vor allem für Kinder eine magische Welt während der Weihnachtszeit erschaffen.

Tamara Stöger aus Mickhausen bastelt Wichteltüren und Zubehör und besitzt auch viel Wissen über die kleinen Fantasiewesen: „Die Wichteltüre, die an Wänden oder Treppenstufen angebracht wird, ist im Prinzip der Eingang zu einer imaginären Welt der Wichtel. Daraus lassen sich wunderbare Geschichten erfinden und die Kinder können ihrer Fantasie freien Lauf lassen.“ Der Ursprung der Wichteltüren kommt aus den skandinavischen Ländern. Dort ist es Tradition, dass die kleinen Wichtel in die Häuser einziehen, ihre Magie versprühen und manchmal auch Streiche spielen. Die Faszination für Wichtel ist auch in Deutschland angekommen.

