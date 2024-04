Mittelneufnach

vor 17 Min.

Blasmusik trifft in Mittelneufnach auf Rock und Pop

Plus Die Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach präsentiert sich mal traditionell und mal modern. Aktive Musiker wurden geehrt.

Von Hieronymus Schneider

Beim Frühjahrskonzert im Mittelneufnacher Gemeindezentrum zeigten die vereinigten Musikanten aus Immelstetten und Mittelneufnach, wie vielseitig ihr Repertoire ist. Das drückten sie auch in verschiedenen Outfits aus.

Nach der Eröffnung durch die Jungmusiker unter der Leitung von Anita Haider trat die Stammkapelle zum ersten Teil des Konzerts in ihrer schmucken traditionellen Tracht an. Dazu passend war auch die Musikauswahl der Dirigentin Johanna Mahr vom Konzertmarsch „Salemonia“ des schwäbischen Komponisten Kurt Gäble bis zur „Spritzregenpolka“ von Radek Ruzicka. Ganz anders präsentierten sich die 43 Musikerinnen und Musiker nach der Pause, als sie von einem Schlagzeugsolo wieder in die vollbesetzte Halle gelockt wurden. Mit roten Stirnbändern und rockiger Bekleidung verwandelten sie sich in eine Rock- und Pop-Band. Mit anspruchsvollen Werken wie „Queen in Concert“, „The Best of Red Hot Chili Peppers“, „Lady Gaga in Concert“ und den bekanntesten Songs der Beatles bewies die Stammkapelle, dass sie dieses Metier bestens beherrscht. Bei der stürmisch geforderten Zugabe durften auch die Jungmusiker beim Stück „Perfect“ von Ed Sheeran mitspielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen