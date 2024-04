Jugendtheatergruppe präsentiert "Die mysteriöse Formel" in Mittelneufnach

Ende April wird es heiter auf der Bühne in Mittelneufnach. Das Theaterstück dreht sich um zwei Professoren, die die Menschen mit einem Zaubertrank intelligenter machen wollen.

Nicht nur die großen, Theaterfreunde haben sich in den vergangenen Jahren in Mittelneufnach einen Namen gemacht. Auch die Jugendgruppe der Theaterfreunde Mittelneufnach kann für gute Unterhaltung sorgen. Unter der Leitung von Ramona Zwerger präsentiert die Jugendgruppe am Samstag, 27. April, und Sonntag, 28. April, ihr neues Bühnenstück "Die mysteriöse Formel“ aus der Feder von Claudia Kumpfe.

Dabei haben zwei Professoren endlich eine Formel gefunden, die die Welt revolutionieren soll. Die Menschheit soll durch eine magische Flüssigkeit intelligenter werden - so zumindest der Plan. Ein erster Versuch an der Haushälterin zeigt hingegen ein völlig anderes Ergebnis. Die Professoren stehen vor einem Rätsel. Doch es kommt noch schlimmer: Die Formel ist spurlos verschwunden und die Bürodamen wissen nicht wohin. Nur gut, dass die vier Enkelkinder des Professors gerade zu Besuch bei ihrem Opa sind.

Die Aufführungen finden am 27. April ab 18.30 Uhr und am 28. April ab 14.30 Uhr (ab 13.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen) statt. Der Eintritt im Gemeindezentrum Mittelneufnach ist frei.

