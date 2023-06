Mittelneufnach beteiligt sich an regionalem Energiewerk

Gemeinderat stimmt einer Beteiligung am regionalen Energiewerk sowie dem Vertrag für die ILE Stauden zu. Umfrage zu Nahwärmeversorgung kommt.

Einen kleinen Abstimmmarathon hatte der Gemeinderat in Mittelneufnach bei seiner jüngsten Gemeinderatssitzung zu bewältigen. Einig waren sich alle Gemeinderäte beim Thema regionales Energiewerk.

Die Energiewende hält für die Kommunen weitreichende Herausforderungen bereit. Um eine möglichst effiziente Planung und einen hohen Grad an Wertschöpfung sowie Bürgerbeteiligung in der Region zu gewährleisten, wollen die Kommunen des Begegnungsland Lech Wertach, die Kommunen der ILE „Zwischen Lech und Wertach“ sowie die Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft Stauden diese großen Aufgaben gemeinsam als Energiewerk Lech-Wertach-Stauden anpacken.

Beitritt zu gemeinsamem Kommunalunternehmen einstimmig beschlossen

Somit könnte zum Beispiel, im Gegensatz zu einzelnen Gemeinden, die Gemeinschaft auf dem Energiemarkt gegen die großen kapitalstarken Unternehmen mithalten oder größere Projekte wie Windkraftanlagen anpacken oder durch gegenseitige Beteiligung schneller und effektiver voranschieben. Um mit der Arbeit des Energiewerks zu beginnen, ist ein finanzielles Startkapital von 1,5 Millionen Euro nötig. Hier geht man von 15 Euro pro Einwohner der teilnehmenden Kommunen verteilt auf fünf Jahre aus. Für die Gemeinde Mittelneufnach wären dies knapp 16.400 Euro. Der Gemeinderat stimmte hier einstimmig für den Beitritt in das gemeinsame Kommunalunternehmen.

Ebenfalls stimmte der Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen für den Vertrag über die kommunale Arbeitsgemeinschaft „ILE Stauden“. Da die Regionalentwicklung Stauden überaltert und in der Form keine Fördermöglichkeiten wahrnehmen kann, war der Übergang in die ILE ein logischer Schritt. Vorsitzender der „Integrierte Ländliche Entwicklung Stauden“ ist Langenneufnachs Bürgermeister Gerald Eichinger. Der Sitz der ILE ist in Fischach. Nach langer Ausarbeitungszeit wurde zudem die Außenbereichssatzung „Östlich und Westlich der Staatsstraße“ in Reichertshofen einstimmig beschlossen. Einstimmig stimmte das Gremium auch zu, das Verfahren hinsichtlich des Innerortsbebauungsplans für die Schwabmünchner Straße/Kirchheimer Straße in Mittelneufnach für unbestimmte Zeit ruhen zu lassen.

Erfolgreich bestandene Inspektion der Feuerwehr Mittelneufnach

Durch eine Umfrage zur Nahwärmeversorgung soll ermittelt werden, wie viele Haushalte aufgrund der neuen Energiegesetze Bedarf und Interesse an einen Anschluss an eine Nahwärmeversorgung hätten. Die Umfrage wird über das Amtsblatt verteilt. Bereits in der Aprilsitzung hat der Gemeinderat beschlossen, dass ab 2024 auf dem Friedhof in Mittelneufnach eine freie Wahl des Bestatters gilt. Eine Verpflichtung des bisherigen Bestattungsdienstes Friede für die Grablegung besteht ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Zweiter Bürgermeister Bernhard Kugelmann informierte die Räte noch über die erfolgreich bestandene Inspektion der Feuerwehr Mittelneufnach. Hier wurden unter anderem Geräte, Fahrzeuge aber auch die Ausbildung der Feuerwehrleute unter die Lupe genommen.

Lesen Sie dazu auch