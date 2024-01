Mittelneufnach

Neufnarria erstrahlt zum Krönungsball in neuem Gewand

Plus Pamela I. und Sascha I. regieren nun in den Stauden für die nächsten fünf Wochen – Unterstützung bekommen sie vom Jugendprinzenpaar Nina I. und Julian I.

Von Marcus Angele

Was für ein rauschendes Faschingsfest – und das bereits beim ersten Ball: Zum Krönungsball der Neufnarria herrschte schon beim Vorverkauf so großer Andrang, dass es bereits nach zwei Stunden „ausverkauft“ hieß. Das Publikum bekam bei der Faschingseröffnung viel zu sehen. Nicht nur die neuen Prinzenpaare sahen wunderbar in ihren herrlichen Roben aus, auch der komplette Hofstaat präsentierte sich nobel im neuen Gewand aus rot, schwarz und weiß.

Das Jahr ist jung, aber in der Faschingshochburg Mittelneufnach ist die fünfte Jahreszeit eindrucksvoll gestartet: Rund 60 aktive Tänzerinnen und Tänzer begeisterten im ausverkauften Gemeindezentrum mit einem bunten und abwechslungsreichen Faschingsabend. Höhepunkt war natürlich die Inthronisation der Prinzenpaare. Pamela I. und Sascha I. übernahmen das Zepter vom scheidenden Prinzenpaar Lisa I. und Simon I. und überzeugten mit ihrem Prinzentanz, der eine fetzige Mischung aus Walzer, Rock und coolen Beats aus dem Kultfilm Pulp Fiction bot.

