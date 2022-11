Obermeitingen

Der Fußweg zur Obermeitinger Pfarrkirche soll saniert werden

Gemeinderat Obermeitingen: Die Planungen zur Neugestaltung des Kirchwegs in Obermeitingen sollen wieder aufgenommen werden.

Plus Schon einmal ging es in Obermeitingen um die Neugestaltung des Kirchwegs. Jetzt sollen die Planungen fortgesetzt werden.

Von Sybille Heidemeyer

Der schlechte Zustand des Wegs, der von der Bergfeldstraße am Hang entlang durch ein kleines Waldstück zur Obermeitinger Pfarrkirche St. Mauritius führt, sollte schon einmal saniert werden. 2016 stellte Landschaftsarchitekt Dieter Weinbrenner aus Augsburg seine Ideen vor, wie der gut 100 Meter lange Fußweg gestaltet werden könnte. Mittlerweile hat die Gemeinde den Pfarrgarten gekauft. Die Umsetzung soll im kommenden Jahr erfolgen. Die Gemeinde rechnet mit einem Zuschuss aus der Städtebauförderung in Höhe von 50 Prozent zu den Projektkosten in Höhe von rund 200.000 Euro.

