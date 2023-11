Oberottmarshausen stellt Weichen für die Wärmeplanung

Die Gemeinde beteiligt sich an interkommunalen Projekten im Begegnungsland Lech-Wertach.

Die großen Herausforderungen der Wärmeplanung und Energieversorgung können nicht von einer Gemeinde im Alleingang gelöst werden: Diese Erkenntnis stand über der jüngsten Gemeinderatssitzung. Deshalb beteiligt sich Oberottmarshausen an mehreren interkommunalen Projekten.

Für alle Gemeinden des Begegnungslandes Lech-Wertach wird eine Analyse zur Wärmeplanung erarbeitet. Darin soll der Ist-Stand der bisherigen Energienutzung sowie Potenziale und Möglichkeiten künftiger Wärmegewinnung und deren Fördermöglichkeiten erarbeitet werden. Die Kosten für die Analyse von rund 20.000 Euro werden auf die Mitgliedsgemeinden aufgeteilt, für Oberottmarshausen fallen etwa 2000 bis 3000 Euro an. Der Gemeinderat sprach sich auch einstimmig für den Beitritt zum Regional-Energiewerk Lech-Wertach-Stauden als Körperschaft des öffentlichen Rechts aus. „Gerade Projekte wie die Entwicklung der Geothermie, die Entsorgung des Klärschlamms oder die Verwertung von Grüngut können die Gemeinden nicht alleine stemmen“, sagte Bürgermeister Andreas Reiter.

Die Gemeinderäte Jörg Brünig und Markus Reiter (beide Freie Wähler) äußerten zwar Bedenken, dass die kleineren Gemeinden nur als Erfüllungsgehilfen für die Bedürfnisse der Städte gesehen werden und dass das gemeinsame Kommunalunternehmen gegenüber gewerblichen Investoren zu schwerfällig sein könnte. „Aber die Kosten sind überschaubar“, sagte Markus Reiter und stimmte ebenso wie Jörg Brünig dem Beitritt der Gemeinde zu. Die Gründungseinlage der Gemeinde beträgt 5000 Euro und dann werden für die ersten fünf Jahre drei Euro pro Einwohner jährlich erhoben.

Diskussion um Nutzungsänderung

Ein Antrag zur Nutzungsänderung einer Wohnung von privaten Wohnzwecken hin zur Kurzzeitvermietung löste eine längere Diskussion aus. Eine bisher dauerhaft vermietete Wohnung in der Karwendelstraße soll nun tageweise an Geschäftsreisende, Monteure oder andere Kunden über die Online-Plattform „Airbnb“ vermietet werden. Weil in Oberottmarshausen ein Mangel an Mietwohnungen bestehe, wurde die Herausnahme einer Wohnung vom Angebot kritisch gesehen. Dritter Bürgermeister Markus Pfann äußerte Bedenken, weil die Anonymität der Plattform „Airbnb“ häufig auch zur Ausübung der Prostitution oder illegaler Geschäfte genutzt werde. Andreas Herkt (CSU/UW) wandte dagegen ein, dass diese Vermittlungsform im Geschäftsleben durchaus etabliert sei. Auch Pfanns Fraktionskollege Hans Werner Schmitt (Freie Wähler) hatte weniger Bedenken. Schließlich wurde dem Antrag auf Nutzungsänderung mit einer knappen Mehrheit von 6:5 Stimmen das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Über die Genehmigung entscheidet das Landratsamt Augsburg.

Grundsteuer in Oberottmarshausen bleibt unverändert

Wie schon in Kleinaitingen wurde im Oberottmarshauser Rat der Vorschlag einer Anhebung der Grundsteuerhebesätze in der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen besprochen. Weil diese seit 1970 nicht verändert wurden, empfahl Kämmerin Monika Holtkamp eine maßvolle inflationsbedingte Anpassung. Bisher gilt für die beiden Grundsteuern A und B einheitlich der Hebesatz von 290 und für die Gewerbesteuer von 350 Prozent. Markus Reiter (FW) sah keine Notwendigkeit zur Erhöhung, weil die Gemeinde aufgrund ihrer guten Finanzlage ohnehin derzeit keine Schlüsselzuweisungen bekomme. Deshalb sei eine Einnahmenerhöhung zulasten der Grundstückseigentümer nicht erforderlich. Dieser Meinung schloss sich der Gemeinderat einstimmig an.

Abwassergebühren steigen

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung werden aller Wahrscheinlichkeit nach im kommenden Jahr aufgrund der Sanierungsmaßnahmen an der Kläranlage des Abwasser-Zweckverbandes Lechfeld deutlich ansteigen. Die genaue Globalkalkulation kann aber erst im Frühjahr 2024 fertig erstellt werden. Die bisherige Gebühr von 1,04 Euro pro Kubikmeter könnte um maximal 1,50 Euro auf höchstens 2,54 Euro angehoben werden müssen. Deshalb wurde ein sogenannter Bevorratungsbeschluss gefasst, dass die neuen Gebührensätze rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft treten.

Zusatzangebot des AVV

Bürgermeister Andreas Reiter informierte über die Einführung des „Aktivvo“ als Zusatzangebot des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) ab dem Fahrplanwechsel im Dezember. Zur Flexibilisierung zum Fahrplan der Linie 712 werden abends zwei Kleinbusse eingesetzt, die auf Bestellung die ausgewiesenen Haltepunkte anfahren. Nähere Informationen des AVV werden noch erwartet.