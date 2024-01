Unbekannter schlägt Scheibe ein

Ein unbekannter Täter hat in Oberottmarshausen die Scheibe eines Autos eingeschlagen.

Das Auto der 33 Jahre alten Frau wurde laut Polizei am Neujahrstag in den frühen Morgenstunden in Oberottmarshausen durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Täter hat in der St.-Ulrich-Straße die hintere linke Scheibe des geparkten Pkw mit einem Gegenstand eingeschlagen, sodass sie zersplitterte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der 08234/96060 zu melden. (AZ)