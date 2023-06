Zwei Tage der offenen Tür bei der Firma Siegmund

Was am Wochenende beim Tag der offenen Tür am Firmensitz der Firma Siegmund in Oberottmarshausen geboten ist.

Die Firma Siegmund öffnet am kommenden Wochen für alle interessierten Besucherinnen und Besucher die Werkstore. Der Weltmarktführer im Bereich Präszisionsschweiß- und Spanntische hat seinen Firmensitz seit 2019 in Oberottmarshausen direkt an der B17. Während der Corona-Pandemie stieg Siegmund zudem zu einem der größten Maskenlieferanten Deutschlands auf.

Das erwartet die Besucher am Wochenende bei der Firma Siegmund

Mit Führungen durch das neue moderne Verwaltungsgebäude, die Lagerhallen und verschiedene Ausstellungen wird den Besuchern die Firma vorgestellt. Mithilfe von Augmented und Virtual Reality kann man direkt in die Produktwelt von Siegmund eintauchen und verschiedene Produktkonfigurationen erleben. Eine Cocktail-Strandbar, ein Kinderprogramm, bayerische Gemütlichkeit in der firmeneigenen Almhütte und Live-musik sorgen unter anderem für Unterhaltung. Essen und Getränke gibt es ebenfalls. Siegmund ist zudem Sponsor des FC Bayern Basketball, des FC Augsburg im Fußball und der Augsburger Panther im Eishockey. Alle drei Vereine werden am „Tag der offenen Tür“ präsent sein, und das Publikum darf sich unter anderem auf Mitmachspiele und Sportangebote freuen.

Die Öffnungszeiten beim Tag der offenen Tür in Oberottmarshausen

Geöffnet ist die Firma Siegmund in der Landsberger Straße 180 in Oberottmarshausen am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Die Bernd Siegmund GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 30-jähriger Firmengeschichte. Das Unternehmen ist europaweit an fünf Standorten vertreten und mit einem Vertriebsnetz in mehr als 60 Ländern global aufgestellt. Der frühere Firmensitz in unserer Region befand sich in Großaitingen. (AZ)