Mann fährt trotz Fahrverbot von der Polizeidienststelle mit dem Auto weg

Eigentlich holte der 37-Jährige bei der Polizei in Schwabmünchen nur seinen Führerschein ab, doch das Fahrverbot galt bis Mitternacht.

Ein 37-jähriger Mann wollte am Montag in der Polizeiinspektion Schwabmünchen seinen Führerschein zum Ende seines Fahrverbots wieder in Empfang zu nehmen. Dies ist bereits ab Mittag des letzten Tags des Fahrverbots möglich, wobei das Führen von Kraftfahrzeugen aber weiterhin bis 24 Uhr verboten bleibt, informiert die Polizei. Obwohl der Mann auf diesen Umstand deutlich hingewiesen wurde, konnte die zuständige Polizistin beobachten, wie er nach Verlassen der Dienststelle direkt in ein Auto stieg und davonfuhr. Deswegen erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbot. (AZ)