Der Kindergarten Scherstetten bietet nun Platz für mehr Kinder

Die neuen Räumlichkeiten im Kindergarten St. Peter und Paul in Scherstetten wurden nun offiziell eingeweiht. Bei einem Tag der offenen Tür kamen einige Besucher.

Überall im Landkreis steigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder – auch in Scherstetten. Deshalb wurde der Kindergarten St. Peter und Paul erweitert und umgebaut. Während einer kleinen Feierstunde wurden die neuen Räumlichkeiten offiziell eingeweiht, von Pfarrer Sebastian Kandeth gesegnet und mit einem anschließenden Tag der offenen Tür für alle interessierten Besucher kombiniert, sodass sich Interessierte ein Bild von den neuen Räumlichkeiten machen konnten.

Bereits vor sechs Jahren fand an dem mehr als 115 Jahre alten Gebäude eine energetische Sanierung statt. Das Dach wurde hierbei neu eingedeckt und verschalt, die oberste Decke isoliert, die bestehenden, alten Fenster erhielten Isolierglasfenster und es wurde eine neue Heizung eingebaut.

Gemeinde Scherstetten entschied sich 2018 für einen Anbau am Kindergarten

Aufgrund des Zuzugs von jungen Familien in die neu ausgewiesenen Baugebiete in Scherstetten als auch im Ortsteil Konradshofen stieg die Nachfrage nach Betreuungsangeboten, sodass sich die Gemeinde im Jahr 2018 für einen Anbau entschied. An der Ostseite des Kindergartengebäudes wurde ein Anbau in Holzbauweise errichtet, um einen zusätzlichen Gruppenraum, einen Ruheraum sowie Sanitäranlagen unterzubringen. Dadurch konnten die Betreuungsmöglichkeiten für bisher 25 Kinder auf mittlerweile 40 Kindern erhöht werden und es haben nun statt bisher einer Kindergartengruppe zwei Gruppen Platz. Neu gestaltet wurde zudem der Außenbereich.

Der Kinderchor Scherstetten sang unter der Leitung von Michaela Ruf während der Einweihung vor dem Anbau am Kindergarten. Foto: Karin Marz

Für die energetische Sanierung musste die Gemeinde 214.000 Euro abzüglich 65 Prozent Zuschuss sowie für den Erweiterungsbau 600.000 Euro abzüglich 60 Prozent bezahlen. Nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit für die Erweiterung konnten die neuen Räumlichkeiten zwar bereits im Jahr 2021 bezogen werden. Da Corona die Pläne für eine offizielle Einweihung durchkreuzte, wurde dies nun nachgeholt.

Bauarbeiten in Scherstetten erfolgten während des Kindergartenbetriebs

"Ich sehe das Gebäude als eine hervorragende und gelungene Investition, bei der die traditionelle Bauweise mit einem modernen Baukörper kombiniert wurde", sagte Bürgermeister Robert Wippel während seiner Ansprache. Er betonte auch, dass die Bauarbeiten während des laufenden Kindergartenbetriebes sowohl für die Kinder als auch für das Personal und die Eltern nicht immer einfach waren. Er dankte daher allen Beteiligten, besonders auch den Baufirmen, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Auch Architekt Roland Rieger freute sich, dass das historische Gebäude für das Dorfbild bestehen bleiben konnte und dass es in der Gemeinde viel Verständnis für den Erhalt der alten Bausubstanz gab, in der früher die Schule untergebracht war.

Viel Lob und Dankesworte für den gelungenen Alt- und den Neubau gab es zudem von Gruppenleiterin Karin Hertel und Kinderpflegerin Sabine Kob. Die beiden sprachen stellvertretend für die erkrankte Kindergartenleiterin Tamara Ruchti und meinten, dass sich nicht nur die Kinder, sondern auch die Mitarbeiterinnen in den neuen Räumlichkeiten sehr wohlfühlen und die Kinder nun über viel Platz zum Spielen verfügen. Davon konnten sich anschließend auch die Besucher überzeugen, und besonders die Kinder hatten viel Freude bei verschiedenen Bastel- und Mitmachaktionen sowie einer Hausrallye, bei der es Preise zu gewinnen gab.