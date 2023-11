Neuauflage von Varieté im Zelt in Scherstetten

Zum zweiten Mal hat Carina Hechenberger in Scherstetten ihr Varieté-Zelt aufgebaut. Zur Premiere am Donnerstag verlost die Redaktion fünf Mal zwei Karten.

Es ist unübersehbar. Das bunte Varieté-Zelt steht wieder. Nach dem großen Erfolg vor rund eineinhalb Jahren hat Direktorin Carina Hechenberger ein buntes Programm zusammengestellt. Dass es länger gedauert hat, bis es zur Neuauflage kam, hängt mit dem Erfolg des Konzepts zusammen. Denn in der Zwischenzeit gastierte das Zelt in München-Riem und, in einer größeren Zeltversion, auch in Regensburg.

Neuauflage nach großem Erfolg beim ersten Mal

"Das Angebot in Scherstetten wurde so gut angenommen, dass ich es unbedingt wiederholen wollte", sagt Carina Hechenberger. Durch die Gastspiele in München und Regensburg hat es nun etwas länger gedauert. Doch jetzt können sich die Menschen rund um Scherstetten wieder auf ein buntes Programm freuen. "Wir haben wieder Luftakrobatik und Jonglage im Programm. Dazu auch eine Schlangenfrau aus der Ukraine. Und natürlich ist auch das verrückte Hausmeister-Ehepaar wieder mit von der Partie. Dazu kommt noch eine ungewöhnliche Überraschung. Mehr wird aber noch nicht verraten", sagt die 24-Jährige. Livemusik mit Sängerin Marie Holzapfel steht ebenfalls auf dem Programm.

Seit rund zwei Wochen wird das farbenfrohe Zelt in Scherstetten auf dem elterlichen Hof aufgebaut. "Wir waren fast selbst überrascht vom großen Erfolg mit unserem ersten Gastspiel. Ab dem zweiten Wochenende waren wir so gut wie immer ausgebucht."

Ein besonderes Angebot auf dem Dorf

Die Premiere findet am Donnerstag, 9. November, statt. Gespielt wird dann drei Wochen lang, jeweils donnerstags, freitags, samstags und an Sonntagen. Die Vorstellungen beginnen um 19 Uhr. Am Sonntag bereits ab 16 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde früher. Wie bereits vor eineinhalb Jahren wird es ein Speiseangebot geben. Das Zelt sei selbstverständlich beheizt. "Wir wollen ja, dass es unser Publikum behaglich hat. Außerdem wird einer unserer Akrobaten "Oben-ohne" auftreten. Der soll ja auch nicht frieren", so Hechenberger.

Der Eintritt kostet für die Loge 29 Euro (Kinder bis 16 Jahre 24 Euro). Im Parkett kostet der Platz 26 Euro (Kinder 21 Euro). Das Essen ist im Preis inbegriffen. Parkplätze stehen am Eingang zur Gartenstraße in Scherstetten zur Verfügung und sind beschildert. Tickets gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter www.das-variete.de.

Lesen Sie dazu auch

Für das Varieté am Donnerstag, 9. November, verlost die Redaktion fünf Mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen will, schickt eine Mail mit dem Stichwort Varieté an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 8. November, um 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.