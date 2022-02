Streit zwischen Mieter und Vermieter eskaliert

Polizei muss zweimal in Scherstetten schlichten

Eskaliert sind am Wochenende im kleinen Staudenort Scherstetten die offenbar schon länger schwelenden Streitigkeiten zwischen einem Mieter und seinem Vermieter. Wie die Polizei mitteilte, musste sie am Samstag kurz nach vier Uhr morgens und am Sonntag gegen 9.30 Uhr ausrücken und schlichten. Der Mieter habe seinen Kontrahenten mit Kleinigkeiten provoziert und mit einem Gegenstand gegen dessen Tür geschlagen.

Die vermutlich strafrechtlich relevante Bilanz laut Polizei: Tätlichkeiten von beiden Seiten, der Einsatz von Pfefferspray und ein Sturz, bei dem einer der Streithähne am Hinterkopf eine Platzwunde erlitt. (AZ/cf)